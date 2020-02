Wahlen in Amerika : Besser den Mund halten

Keith ist ein Farmer in Iowa. Er hat einen Pick-up, er hat eine Knarre, er liebt seine Familie. Nur in einem Punkt ist Keith ganz anders: Er kann Donald Trump nicht leiden.

Fahren, fahren. Immer geradeaus nach Westen, denn Kurven gibt es keine. Oder fast keine. Wozu auch? Iowa ist flach und endlos.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Bald ist es hell. Aus Schwarz wird verwaschenes Grau, und das Radio spielt „Sweet Jesus“. Kein Baum, kein Strauch, nur Schnee. Irgendwann eine Kreuzung. Nach Norden abbiegen, dann wieder immer geradeaus. Manchmal liegt ein Pickup im Graben. Bei Schneesturm wissen nicht einmal die Farmer mehr, wo die Straße ist. Am Tag zuvor war das so, und Keith hat am Telefon gesagt, vergiss es. Das schaffst du nie. Jetzt aber soll es Sonne geben. Also los, und Vorsicht mit dem Gas. Dann wird das schon.