Kirche im Wahlkampf : Der Papst ist aus der italienischen Politik verschwunden

Die Zeiten sind vorbei, in denen die Worte des Papstes in der italienischen Politik Gewicht hatten. Viele Katholiken folgen heute eher rechtsnationalen Politikern.

Am Tag vor der Wahl: Papst Franziskus in Assisi Bild: Imago

Papst Franziskus war viel unterwegs am Wahlwochenende in Italien. Am Samstag flog er nach Assisi zum internationalen Kongress „The Economy of Francesco“. Am Sonntag besuchte Franziskus Matera, um mit den dort versammelten italienischen Bischöfen die Messe zum Abschluss ihres Eucharistischen Kongresses zu feiern.

Die Papstreise nach Matera war entgegen früherer Planung um mehrere Stunden verkürzt worden, damit Kongressteilnehmer und Gottesdienstbesucher noch rechtzeitig wählen gehen konnten.

Der Papst ging freilich nicht zur Wahl. Denn er ist Ausländer, nämlich Bürger – und Oberhaupt – des Stadtstaates Vatikan. Aber der Papst ist auch Bischof von Rom.