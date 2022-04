Parlamentswahl in Ungarn : Wie die Opposition Orbáns Fidesz-Partei schlagen will

Hoffnung der Opposition: Deren Kandidat für das Ministerpräsidentenamt, Peter Marki-Zay, bei einer Wahlkampfveranstaltung in Budapest am 15. März Bild: Reuters

Eine milde Frühlingssonne scheint auf die kleine Menge, die sich vor dem Rathaus von Mohács versammelt hat. Das Haus hat eine verspielt orientalisierte Fassade, welche daran erinnern soll, dass sich hier vor einem halben Jahrtausend die Weltgeschichte ein Stelldichein gegeben hat. Damals schlug bei Mohács ein Sultan ein ungarisches Heer vernichtend, der König fiel, Südosteuropa geriet unter die Herrschaft der Osmanen. Aber obwohl die Ungarn jederzeit bereit sind, tief in die Kiste ihrer Geschichte zu greifen, ist davon jetzt auf der Versammlung keine Rede, sondern von der nahen Zukunft. Am kommenden Sonntag wird in Ungarn gewählt, und am Mikrofon ist der Vorsitzende einer der sechs Oppositionsparteien, die sich zusammengeschlossen haben, um den seit 12 Jahren regierenden Ministerpräsidenten Viktor Orbán abzulösen.

Péter Jakab, Chef der rechten Partei Jobbik, in Jeans und Lederjacke gekleidet, redet locker und routiniert zu den gut hundert Leuten, die sich zusammengefunden haben. Über das Programm der Opposition sagt Jakab nicht viel, sondern spricht hauptsächlich über Orbán, mit dem es „abzurechnen“ gelte. Orbán beschwöre ständig irgendwelche Scheingefahren herauf, vor denen sich die Ungarn fürchten sollten: Dass die Opposition die Kindergartenkinder einer Geschlechtsumwandlung unterziehen wolle oder dass ein 92 Jahre alter Mann die Macht an sich reißen werde (gemeint ist der Milliardär George Soros). Aber was die wirkliche Alternative sei, das zeige der Krieg in der Nachbarschaft. Orbán versuche sich in einer „Politik der zwei Flaschen“, aus beiden wolle er trinken. Aber die Wahl Ungarns müsse lauten: „Gegen Putin, für den Westen, gegen den Krieg, für den Westen“.