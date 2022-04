Ungarn an den Urnen : Wahl im Zeichen des Ukrainekriegs

Ministerpräsident Viktor Orbán am Sonntag bei der Stimmabgabe in Budapest Bild: dpa

Mit verhaltener Beteiligung hat am Sonntag die Parlamentswahl in Ungarn begonnen. Rund zehn Prozent der acht Millionen wahlberechtigten Ungarn haben bis 9 Uhr morgens, drei Stunden nach Öffnung der Wahllokale, ihre Stimme abgegeben. Bei der vergangenen Wahl 2018 waren es nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur MTI zu diesem Zeitpunkt mehr als 13 Prozent gewesen. Gewählt werden die 199 Abgeordneten des Parlaments in Budapest. Die Umfragen vor der Wahl deuteten auf einen abermaligen Erfolg der national-konservativen Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orbán hin, der seit 2010 regiert. Doch ist auch ein Erfolg der vereinigten Opposition im Bereich des Möglichen.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Anders als in den vergangenen drei Amtsperioden dürfte Orbán auf jeden Fall die parlamentarische Zweidrittelmehrheit verlieren, die ihm bislang dank eines starken Mehrheitsfaktors im Wahlrecht ein weitgehend freies Durchregieren samt Verfassungsänderungen ermöglichte. Diesmal haben sich die sechs stärksten Oppositionsparteien zu einem Wahlbündnis zusammengeschlossen, um in den 106 Wahlkreisen den Fidesz-Kandidaten jeweils nur einen Oppositionskandidaten gegenüberzustellen. Die Parteien, deren politisches Spektrum sich von weit rechts bis linksliberal und sozialistisch erstreckt, treten auch mit einer gemeinsamen Liste für die übrigen 93 Mandate an. Ihr Spitzenkandidat ist der ursprünglich parteilose Péter Márki-Zay, ein konservativer Katholik, Bürgermeister der südungarischen Provinzstadt Hódmezövásárhely.

„Orbán ist zur Schande in Europa geworden“

Der Wahlkampf hatte sich zuletzt am Thema des Ukrainekriegs zugespitzt. Orbán unterstellt der Opposition, sie würde durch Waffenlieferungen und sogar einen Einsatz von ungarischen Soldaten das Land in den Krieg ziehen. Die Opposition stellt Orbán dagegen als verdeckten Verbündeten des russischen Präsidenten Wladimir Putin dar. Zum Wahlkampffinale sagte Orbán: „Wir sind in der Lage, Ungarns Frieden zu verteidigen und Ungarns Sicherheit zu garantieren. Aber die Linke wird uns in diesen Krieg ziehen.“ Márki-Zay sagte, Orbán sei „eine Schande in Europa geworden“. Er habe die Unterstützung der NATO verloren, ohne die Ungarn nicht geschützt werden könne.

Ursprünglich wollten die Oppositionsparteien Jobbik (rechtsnational), Momentum (bürgerlich-liberal), LMP (grün-liberal), Párbeszed (sozialdemokratisch), DK (linksliberal) und MSZP (sozialistisch) mit jeweils eigenen Listen antreten. Doch wurden sie durch eine kurzfristige Wahlrechtsänderung auch dort zusammengezwungen. Unabhängig davon, wie folgenschwer dies ist, sind es solche einseitig durch die Fidesz-Mehrheit vorgenommenen Änderungen der Rahmenbedingungen, die der Partei Orbáns die Kritik eingetragen hat, ihre Macht zu Parteizwecken zu missbrauchen.

OSZE: Wahl war frei, aber nicht fair

Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hatten schon vor vier Jahren die Wahlen in Ungarn als frei, aber nicht fair bezeichnet. Gründe dafür waren unter anderem eine unzulässige Vermengung von Staat und Partei im Wahlkampf und eine Medienkonzentration zugunsten des Fidesz, vor allem bei Sendern und Zeitungen. Letzteres hat sich seither noch verstärkt.

Diesmal hat die OSZE eine große Delegation zur Beobachtung der Wahlen entsandt. Ein Zwischenbericht vor dem Urnengang deutete bereits Kritik in eine ähnliche Richtung an. Die Regierung wies den Bericht als einseitig und voreingenommen zurück. Außerdem wurde ein sachlicher Fehler in einer Passage moniert, in der Präsident János Áder als „ehemalig“ bezeichnet wird, obgleich er erst im Mai das Amt an seine bereits gewählte Nachfolgerin Katalin Novák übergeben wird.