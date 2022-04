Russland und Ungarn : Viktor Orbáns heißer Draht nach Moskau

Wird das Thema Ukraine die Wahl in Ungarn am 3. April beeinflussen? Das haben wir Peter Marki-Zay gefragt, den Spitzenkandidaten der ungarischen Opposition, als er im Februar Berlin besuchte, um seine Vorstellungen einem deutschen Publikum näherzubringen. Seine Antwort lautete: „Nicht sehr, glaube ich. Die Ungarn sind an Außenpolitik nicht sonderlich interessiert.“ Vielleicht, so scherzte er, werde Putin Ungarn dank Orbáns guten Betragens doch nicht erobern. „Aber im Ernst: Ich glaube nicht, dass das einen großen Einfluss haben wird.“ Das war einen Tag vor der „Zeitenwende“: In der folgenden Nacht begann der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin befohlene Überfall auf die Ukraine.

Sechs Wochen später ist der Krieg das zentrale Wahlkampfthema in Ungarn, und es stellt sich nur mehr die Frage, ob die Wähler mehrheitlich der Parole von Ministerpräsident Viktor Orbán folgen oder derjenigen der Opposition. Orbán sagt: Krieg oder Frieden. Marki-Zay sagt: Ost oder West. Der eine Slogan unterstellt, dass die Opposition Ungarn in den Ukrainekrieg ziehen, der andere, dass Orbán Ungarn zum Vasallen Russlands machen wolle.