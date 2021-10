Wahl in Tschechischer Republik : Bleibt Babiš trotzdem?

Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš mit seiner Frau am Samstag in Prag Bild: Reuters

Die tschechischen Wähler haben am Wochenende die Voraussetzungen für einen Regierungswechsel geschaffen. Die beiden Parteibündnisse aus konservativ-liberalen und aus linksliberalen Kräften, die sich für die Ablösung von Ministerpräsident Andrej Babiš ausgesprochen haben, gewannen in der am Freitag und Samstag abgehaltenen Wahl eine deutliche Mehrheit im Parlament. Ihr Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten wäre dann Petr Fiala, Vorsitzender der Bürgerdemokraten (ODS).

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Doch ob und wann Babiš sein Amt verliert, ist ungewiss und liegt bei Präsident Miloš Zeman. Das Staatsoberhaupt hat weitgehend freie Hand, wen er mit der Regierungsbildung beauftragt, und ist dabei auch nicht an Fristen gebunden. In der Vergangenheit hat er Babiš durch extensive Auslegung seiner verfassungsrechtlichen Möglichkeiten mehrmals trotz fehlender Mehrheiten und einem Misstrauensvotum ins Amt gebracht und dort gehalten. Am Sonntag traf er mit Babiš als erstem Parteiführer zusammen. Vorerst ließ Zeman nur ein paar mehrdeutige Sätze verlauten, wonach er den „Gewinnern der Wahlen und allen Abgeordneten, die gewählt wurden“ gratuliere. Ein Unsicherheitsfaktor ist auch der Gesundheitszustand des 77 Jahre alten Staatsoberhaupts. Am Sonntag wurde gemeldet, Zeman sei nach seinem Gespräch mit Babiš mit einem Ambulanzfahrzeug auf eine Intensivstation gebracht worden.

Covid-Krise traf die Tschechen hart

Babiš regiert seit 2017 in einer Koalition seiner Partei ANO mit der sozialdemokratischen CSSD, zeitweise toleriert von der kommunistischen KSCM. Seine vormaligen Partner wurden von den Wählern gestraft und scheiden wegen Scheiterns an der Fünf-Prozent-Hürde aus dem Parlament. Die Anhängerschaft von Babiš erwies sich hingegen als relativ stabil. Die ANO verlor von zuvor 29,7 leicht auf 27,1 Prozent. Vorwürfe der Korruption und des Interessenkonflikts gegen Babiš, zuletzt auch Berichte über Offshore-Finanzkonstrukte, haben die Stammwähler wenig beeindruckt. Pensionäre und Staatsbedienstete waren vor der Wahl mit erhöhten Bezügen bedacht worden.

Wissen war nie wertvoller Sichern Sie sich mit F+ 30 Tage lang kostenfreien Zugriff zu allen Artikeln auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Allerdings scheinen diese Vorwürfe und Enthüllungen Wähler für die Opposition mobilisiert zu haben, zumal diese durch die Parteienbündnisse ein realistisches Potential zu einem Machtwechsel versprachen. Diese Beobachtung könnte auch auf Nachbarländer wie Ungarn ausstrahlen. Insgesamt stieg die Wahlbeteiligung von 60,8 auf 65,6 Prozent, so hoch wie seit fünf Jahren nicht mehr. Von einer starken Polarisierung zeugten bereits vor der Pandemie Demonstrationen von Hunderttausenden im ganzen Land, besonders in Prag. Zudem traf die Covid-Krise die Tschechen hart. Das Management durch die Regierung wurde scharf kritisiert, dreimal wurde ein neuer Gesundheitsminister eingesetzt.

Die Mitte-Rechts-Koalition Spolu („Gemeinsam“) aus ODS, christdemokratischer KDU-CSL sowie konservativer TOP 09 erhielt 27,79 Prozent der Stimmen, also knapp mehr als die Babiš-Partei. Wegen des Modus der Stimmenauszählung und -Umrechnung auf Kreise erhält die ANO trotzdem einen Parlamentssitz mehr als „Spolu“ (72 beziehungsweise 71 Mandate). Zusammen mit dem Mitte-Links-Bündnis von Piraten und Bürgermeisterpartei (15,6 Prozent, 37 Sitze) kommt die bisherige Opposition aber auf eine klare Mehrheit in der 200 Mitglieder umfassenden Abgeordnetenkammer. Ebenfalls den Einzug geschafft hat die Rechtsaußenpartei SPD bei leichten Einbußen (9,5 statt zuvor 10,6 Prozent). Gescheitert sind nicht nur die Sozialdemokraten, die seit Jahren auf dem Sinkflug sind, und die Kommunisten, sondern auch die erst dieses Jahr gegründete und in Umfragen hoch bewertete Partei „Schwur“ des einstigen Elitepolizisten Robert Šlachta, wenn auch nur knapp.

Mehr zum Thema 1/

Mehrere Beteiligte und Beobachter äußerten trotz des Wahlausgangs die Vermutung, dass Zeman Babiš im Amt halten werde. Der Ehrenvorsitzende der TOP 09, Karel Schwarzenberg, sagte, Zeman werde den Auftrag bestimmt an Babiš erteilen und versuchen, ihn bis zum Ende seiner Präsidentenamtsperiode zu halten. Das wäre im Frühjahr 2023. „Er ist geschickt. Er interpretiert die Verfassung, wie es ihm passt“, sagte Schwarzenberg. Ähnlich äußerte sich Daniel Martinek vom Wiener Institut für Donauraum und Mitteleuropa (IDM) in der Austria Presse Agentur: Der Präsident könnte versuchen, die Regierungsbildung so lange hinauszuzögern, bis Babiš in den Präsidentenwahlkampf für die Nachfolge Zemans einsteige.