Die Parlamentswahl in Spanien kennt nicht nur einen tragischen Sieger, sie dürfte für das ganze Land tragische Folgen haben. Gewiss, die befürchtete Einflussnahme der Rechtspopulisten von Vox auf die Regierungsbildung bleibt dem Land erspart; auch Spaniens Partner in der Europäischen Union dürfen an dieser Stelle kräftig aufatmen. Doch die Spaltung und Unversöhnlichkeit, die Spaniens Politik zunehmend lähmen, werden nach einem denkbar harsch geführten Wahlkampf in den nächsten Wochen wohl nur weiter zunehmen.

Denn wenn überhaupt, dann hat der auf den ersten Blick „abgewählte“ amtierende Ministerpräsident Pedro Sánchez von der sozialistischen PSOE realistische Aussichten, sich im Parlament abermals ins Amt wählen zu lassen. Das wird für die Wähler der Volkspartei schwer verdaulich sein, haben sie doch alles Recht, sich als Sieger zu fühlen: Die Volkspartei gewann unter Alberto Núñez Feijóo im Vergleich zur vorigen Wahl satte 47 Mandate hinzu und stellt damit 14 Abgeordnete mehr als die Sozialisten von Sánchez, die nur minimal zulegten.

Trotzdem geht Feijóos Vorwurf ins Leere, eine Regierungsbildung an ihm vorbei sei gewissermaßen undemokratisch: Gewählt ist, wer eine Mehrheit im Parlament bekommt. Dass Feijóo schlechte Aussichten auf eine solche Mehrheit hat, muss er sich vorwerfen und nicht Sánchez.

Bringt Sánchez das separatistische Feuer wieder zum Lodern?

Mindestens so folgenreich für die politische Polarisierung Spaniens ist der Weg, den Sánchez nun beschreiten muss, will er ohne Neuwahl weiterregieren. Abermals muss er die Unterstützung mehrerer Regionalparteien organisieren, die ihm größere Zugeständnisse abtrotzen werden, als es ihrem politischen Gewicht entspricht – und er müsste die katalanischen Separatisten des nach Brüssel geflohenen Politikers Carles Puigdemont überzeugen, sich bei seiner Wahl mindestens zu enthalten.

Das wäre noch mehr von dem, was spanische Nationalisten erzürnt und auch viele frühere Sánchez-Wähler von den Sozialisten entfremdet hat, trotz dessen ordentlicher Wirtschaftsbilanz. Gerade erst war die Begeisterung für eine Abspaltung Kataloniens oder des Baskenlands in den beiden Autonomen Gemeinschaften abgeflaut. Es wäre fatal, wenn Sánchez’ Machtwille der Funke wäre, der das separatistische Feuer wieder zum Lodern brächte.

Darin liegt denn auch das Glück im Unglück für Vox. Die Hoffnung der Rechtspopulisten, trotz heftiger Verluste ihren Einfluss als Königsmacherin zu maximieren, ging zwar nicht auf. Aber jeder Pakt von Sánchez mit Regionalisten und Separatisten wird ihnen neue Wähler zuführen – der Spuk ist noch lange nicht gebannt.

Feijóos Spagat taugt nicht zum Vorbild

Der vermeintliche Wahlsieger Feijóo kann sich wenig dafür kaufen, dass er aus Sicht anderer europäischer Konservativer ein kleines Wunder vollbracht hat: einen weitgehend geglückten Spagat zwischen Umarmung und Zurückweisung der radikal rechten Konkurrenz. Obwohl die Volkspartei in den vergangenen Wochen und Monaten auf lokaler und regionaler Ebene lauter Bündnisse mit der radikalen Vox eingegangen ist, hat der Mitte-rechts-Politiker nicht nur viele von deren Wählern für seine PP zurückgewonnen, sondern obendrein offenbar auch in der Mitte ein paar Wähler erreicht. Jedenfalls sind die Gewinne der PP größer als die Verluste von Vox und der nationalistisch-liberalen Partei Ciudadanos, die einst enttäuschte PP-Wähler abgeworben hatte, diesmal aber gar nicht mehr antrat.

Mitte-rechts-Parteien anderswo in Europa sollten sich aber hüten, daraus den Schluss zu ziehen, man müsse sich den Rechtspopulisten nur stärker zuwenden, dann werde man selbst wieder stärker. Entscheidender ist die andere Lektion: In einem System, in dem die Parteien in zwei unversöhnliche Lager zerfallen, gibt es für Konservative zu wenige Bündnisoptionen. Wenn die Volksparteien links und rechts der Mitte nicht mehr anschlussfähig sind, droht vielmehr Spaltung und Blockade.