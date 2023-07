Bei der Stimmabgabe am Sonntagmorgen in Madrid: Pedro Sánchez, Ministerpräsident von Spanien und Kandidat der Sozialistischen Arbeiterpartei Bild: dpa

Trotz guter Wirtschaftszahlen droht der spanischen Linksregierung bei der Parlamentswahl eine Niederlage. Doch Pedro Sánchez gibt sich noch nicht geschlagen. Die Linke setzt auf die Angst der Wähler vor der rechtspopulistischen Vox-Partei.

Steht Spanien vor einem Rechtsruck?

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Die Umfragen sprachen bis zuletzt eine eindeutige Sprache. Mit einer Ausnahme sagen sie seit Wochen voraus, dass die konservative Volkspartei (PP) stärkste Partei im neuen Parlament wird. Doch das bedeutet nicht automatisch eine absolute Mehrheit für den PP-Vorsitzenden Alberto Núñez Feijóo.

Wie der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez (PSOE) braucht er mindestens einen Partner, um die absolute Mehrheit der Abgeordneten zu erreichen, die für die Wahl des Regierungschefs im ersten Wahlgang vorgeschrieben ist. Mit der rechtspopulistischen Vox-Partei könnte es knapp reichen, wie aus manchen Umfragen hervorging. Allerdings durften in den letzten Tagen vor der Wahl keine Umfragen mehr veröffentlicht werden.

Einiges spricht dafür, dass es knapp wird – wie schon bei den Wahlen in den vergangenen Jahren. 2019 wurde in Spanien zwei Mal gewählt. Klar ist, dass Pedro Sánchez weniger von seinem Amtsbonus und den guten Wirtschaftszahlen profitiert, als er gehofft hatte. Nach der schweren Niederlage der Linksparteien bei den Regional- und Kommunalwahlen Ende Mai hatte er die Parlamentswahl überraschend um ein halbes Jahr vorgezogen.

Würde die konservative Volkspartei PP denn eine Koalition mit Vox eingehen?

Die PP würde gerne eine Koalition mit Vox vermeiden. Ihr Spitzenkandidat Feijóo hofft darauf, dass seine Partei stark genug sein wird, damit er die Stimmen von Vox höchstens im Parlament bei seiner Wahl zum Ministerpräsidenten braucht.

Minderheitsregierungen gehören in Spanien zum politischen Alltag. Sánchez regiert seit 2018 ohne eine eigene Mehrheit – wie zuvor schon sein PP-Vorgänger Mariano Rajoy. Für die Unterstützung der PP würde Vox aber einen politischen Preis verlangen. In mehreren autonomen Regionen erhielt Vox etwa den Parlamentsvorsitz und politische Zusagen.

In Kastilien-Léon, Valencia und der Extremadura haben die beiden Rechtsparteien schon Koalitionen gebildet. Sollte sich die PP für eine Zusammenarbeit mit Vox entscheiden, schließt das die Unterstützung durch die kleineren Regionalparteien aus. Vox will einen starken Zentralstaat, in dem die autonomen Regionen kein Gewicht mehr haben. Pedro Sánchez konnte dagegen in den vergangenen Legislaturperioden kleinere Parteien dazu bewegen, für wichtige Gesetze und 2020 auch für seine Wiederwahl zu stimmen.

Worüber wurde im Wahlkampf am meisten gestritten?

Im Vordergrund standen nicht Wirtschaft und Inflation, sondern die politischen Partner der beiden großen Parteien. Pedro Sánchez und das Linksbündnis Sumar hoffen darauf, dass die Angst vor Vox Wirkung zeigt und Wähler, die sich der politischen Mitte zurechnen, deshalb auch nicht die PP wählen.

Dem PP-Vorsitzenden Feijóo gelang es dagegen schon bei den Regionalwahlen im Mai, Wähler zu gewinnen, die über Sánchez‘ Partnerwahl empört waren. Während seiner Amtszeit hatte er katalanischen Separatisten und baskischen Linksnationalisten (EH Bildu) Zugeständnisse gemacht. Eine Zusammenarbeit mit Bildu, die die PP als „Erben“ der aufgelösten baskischen Terrororganisation Eta bezeichnet, ging auch bisherigen Wählern der Sozialisten zu weit.