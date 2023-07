Der große Jubel unter dem blauen Konfetti-Regen war schnell wieder vorüber. Nach Mitternacht feierte die konservative PP auf dem Balkon der Parteizentrale an der Genova-Straße den Sieg von Alberto Núñez Feijóo: Fast drei Millionen Stimmen und 47 Mandate hat die konservative Volkspartei in der vorgezogenen Parlamentswahl dazugewonnen. Doch die Wahlparty dauerte nicht lang: Die PP ist stärkste Partei geworden, wird aber wohl nicht regieren.

Nirgendwo gebe es einen Regierungschef, der regiert, obwohl er die Wahl verloren hat, sagte Feijóo trotzig. Er forderte seine linken Gegner auf, sich im Parlament wenigstens zu enthalten, damit er regieren könne: Ich oder die Blockade, lautete die neue Parole, die er in der Nacht ausgab, in der die spanische Rechte gehofft hatte, endgültig über den „Sanchismo“ zu triumphieren.

Aber Pedro Sánchez, der am Sonntag um sein politisches Überleben kämpfte, gibt sich nicht geschlagen. Obwohl Feijóos PP 136 und seine PSOE-Partei nur 122 Mandate errang, feierten ihn seine Anhänger wie den wirklichen Sieger. Der Rechtsblock sei gescheitert, sagte Sánchez. Dabei hatten die Sozialisten nur zwei Abgeordnete dazugewonnen, und der Koalitionspartner „Sumar“ hatte sogar sieben verloren. Das neue Linksbündnis von Arbeitsministerin Yolanda Díaz verfehlte auch das Ziel, die rechtspopulistische Vox-Partei als drittstärkste Kraft im neuen Parlament abzulösen.

Rechtspopulisten wollten Königsmacher sein

Aber auch die Rechtspopulisten schafften nicht, was sie sich vorgenommen hatten. Sie wollten Königsmacher sein, an Vox sollte für Feijóo nach der Wahl kein Weg vorbeiführen. Zur ersten Koalition mit den Rechtspopulisten auf nationaler Ebene wird es in Spanien nun nicht kommen. In drei Regionalregierungen und mehr als hundert Rathäusern arbeiten PP und Vox schon zusammen. Die rechtspopulistische Partei, die sich nach den Kommunal- und Regionalwahlen im Mai auf dem Vormarsch wähnte, verlor 19 Abgeordnete und kam nur auf gut 12,3 Prozent.

Ein Teil der früheren Vox-Wähler war zur PP abgewandert, wie auch der größte Teil der der einstigen Wähler der rechtsliberalen Ciudadanos-Partei, die am Sonntag nicht mehr angetreten war. Doch die Summe der Mandate der gestärkten PP und der geschwächten Vox reichen nicht für die absolute Mehrheit von 176 Stimmen. Selbst zusammen mit den beiden Abgeordneten der konservativen UPN und der kanarischen Regionalpartei CC kommt die Rechte nur auf 171, die Linke mit ihren bisherigen Partnern aber auf 172. Knapper geht es nicht. Das gilt beinah auch für die Stimmenanteile: Die PP kam auf 33 Prozent und Sánchez‘ PSOE auf 31,6 Prozent.

Im Parlament sitzen 350 Abgeordnete, 176 sind für eine absolute Mehrheit nötig. Im zweiten Wahlgang würden Sánchez aber die 172 Abgeordneten seines bisherigen Bündnisses reichen, denn dann genügt eine einfache Mehrheit für die Wahl des Ministerpräsidenten. Wenn Sánchez auch noch die separatistische Junts-Partei des nach Brüssel geflohenen früheren katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont überzeugen sollte, hätte er sogar mit 179 Abgeordneten mehr als die absolute Mehrheit für den ersten Wahlgang. Auf jeden Fall müsste er sicherstellen, dass Junts nicht gegen ihn stimmt.

Puigdemont, der gerade eine schwere juristische Niederlage im Kampf gegen seine Auslieferung nach Spanien einstecken musste, könnte in Madrid also bald ein gefragter Verhandlungspartner werden. In Spanien geht demnach weiter, wovon auch viele Wähler von Sánchez‘ PSOE-Partei genug hatten – und was Feijóo beenden wollte: Für die Wiederwahl des Sozialisten und bald auch für den neuen Haushalt seiner Regierung muss der amtierende Ministerpräsident noch fragilere Bündnisse schmieden und noch größere Zugeständnisse machen, da die beiden Koalitionspartner PSOE und Sumar sich auf noch weniger Abgeordnete stützen können, als im vorherigen Parlament.

Sánchez muss alle mobilisieren, wenn es weitergehen soll: Katalanische Separatisten, linke und rechte baskische Nationalisten, und den Abgeordneten der linken BNG-Partei, die sich für die galicische Sprache einsetzt. Aus Katalonien und dem Baskenland wurde bereits ein neues Unabhängigkeitsreferendum gefordert – gleichzeitig in beiden Regionen.

Wenn dieser Brückenschlag nicht gelingt, droht Spanien die politische Blockade, vor der Feijóo warnte. Dessen Wunsch wird wohl nicht in Erfüllung gehen: Dass Sánchez, gegen den Feijóo einen harten Wahlkampf voller persönlicher Angriffe geführt hatte, dem Vorsitzenden der stärksten Partei durch die Enthaltung der Sozialisten ins Amt verhilft, gilt in Madrid als ausgeschlossen. Wenn es keinem von beiden gelingt, könnte die Wiederholung der Wahl drohen – wie zuletzt 2019. Als hätten die Spanier nicht langsam genug gewählt: Die Wahl am Sonntag war die fünfte seit 2015.