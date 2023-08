Aktualisiert am

Aufbegehren in Gelb gegen den Autokraten

Wahl in Simbabwe

Wahl in Simbabwe :

Wahl in Simbabwe : Aufbegehren in Gelb gegen den Autokraten

In Simbabwe wird die Opposition vor den Wahlen härter unterdrückt als je zuvor. Deren charismatischer Anführer lässt sich von den Schikanen jedoch nicht einschüchtern.

Anhänger des Oppositionskandidaten Nelson Chamisa am 21. August in Harare Bild: AFP

Die sonnengelbe Farbe reichte fast bis zum Horizont. Mehrere Tausend Menschen kamen Mitte Juli nach Gweru, eine Stadt fast genau in der Mitte Simbabwes. Wie auf Internet-Videos zu sehen ist, trugen sie gelbe T-Shirts, gelbe Kappen, schwenkten gelbe Fahnen, einige hatten gelbe Luftballons mitgebracht. Gelb ist die Farbe der Oppositionspartei „Citizens Coalition for Change“ (CCC, „Dreimal C“ genannt), ein Symbol für „Gold, Reichtum, wirtschaftlichen Aufschwung und den Sonnenaufgang“, wie es Oppositionsführer Nelson Chamisa formuliert. Für die seit 1980 in Simbabwe regierende Zanu-PF-Partei ist das Gelb eine Kampfansage.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

„Unsere Treffen werden verboten, aber sie können nicht die Herzen der Menschen verbieten“, rief der 45 Jahre alte Chamisa, ein Theologe und Anwalt, der Menge in Gweru zu. Seine Anhänger applaudierten, sangen, klatschten und wiesen mit dem ausgestreckten Zeigefinger gen Himmel. Der Zeigefinger ist ein weiteres Erkennungszeichen der Partei. Die Zanu-PF-Anhänger ihrerseits erheben ei­ne geballte Faust.