Wahl in Serbien : Die Freunde Russlands

Belgrad hat sich in diesen Wochen den zweifelhaften Ruhm erworben, die prorussischste Stadt außerhalb Russlands zu sein. Schon zweimal seit dem 24. Februar haben einheimische Putin-Fans in Serbiens Hauptstadt mit Z-Symbolen, russischen Flaggen und Porträts des Kreml-Diktators dessen Krieg gegen die Ukraine gefeiert. Es gab zwar auch eine blau-gelbe Gegendemonstration, die ebenfalls einige hundert Teilnehmer anzog. Doch in der Wahrnehmung im Ausland dominierten die beiden anderen Kundgebungen, die im Übrigen auch besser zur allgemeinen Stimmung passen, die in Serbien geschürt wird.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien.



Zeitungen, Fernsehsender und Nachrichtenportale, die Staatspräsident Aleksandar Vučić treu ergeben sind, berichten dieser Tage oft so, als erhielten sie ihre Instruktionen direkt aus Moskau. „Die Ukraine hat Russland überfallen!“ lautete die Schlagzeile des größten regierungsfreundlichen Boulevardblatts am ersten Tag nach Kriegsausbruch, und in diesem Sinne wird seither weiter berichtet. So erfuhr das Publikum unter anderem per Schlagzeile auf den Titelseiten, dass die Ukraine mit antirussischen Viren infizierte Fledermäuse nach Russland fliegen lassen will, um das russische Volk anzugreifen. Kein Scherz.