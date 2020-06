Präsidentenwahl in Polen : Duda verpasst absolute Mehrheit

Bei der Präsidentenwahl in Polen hat der nationalkonservative Amtsinhaber Andrzej Duda nach ersten Prognosen die für eine Wiederwahl nötige absolute Stimmenmehrheit verpasst. Er muss sich nun in zwei Wochen einer Stichwahl gegen den oppositionellen Kandidaten Rafal Trzaskowski stellen.

In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl kam Duda laut einer Ipsos-Nachwahlbefragung mit 41,8 Prozent auf den ersten Platz. Der Warschauer Bürgermeister Trzaskowski folgte an zweiter Stelle mit 30,4 Prozent der Stimmen. Trotz der Corona-Krise zeichnet sich bei der Wahl am Sonntag eine sehr hohe Wahlbeteiligung ab. Bis 17.00 Uhr - und damit vier Stunden vor Schließung der Wahllokale - hatten fast 48 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, wie die Wahlkommission mitteilte. Bei der Präsidentschaftswahl 2015 lag die Beteiligung um die gleiche Uhrzeit bei 34 Prozent.

Insgesamt hatten sich elf Männer auf das höchste Amt in Polen beworben. Duda galt in den Umfragen zwar als Favorit, dennoch wurde schon vor der Wahl erwartet, dass sich der Präsident im ersten Anlauf die nötige Mehrheit verpassen könnte. In der Stichwahl am 12. Juli wird mit einem knappen Ergebnis gerechnet.

Die Wahl war ursprünglich für den 10. Mai geplant, wurde aber wegen der Corona-Pandemie kurzfristig verschoben. In den Wahllokalen galten am Sonntag besondere Schutzvorschriften. Im Zentrum von Warschau standen die Menschen mit Gesichtsmasken vor den Wahllokalen Schlange, da in den Räumen nur eine begrenzte Personenzahl zugelassen war. Desinfektionsmittel befanden sich am Eingang, die Wahlhelfer trugen Handschuhe und durchsichtige Gesichtsvisiere. Wähler waren angehalten, ihr Kreuzchen mit einem eigenen Stift zu machen.