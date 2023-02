Aktualisiert am

Unmut vor der Wahl in Nigeria : Kein Benzin, kein Bargeld

In Nigeria wächst vor der Präsidentenwahl die Wut der Menschen. Die Zentralbank hat neue Geldscheine ausgegeben, aber es sind viel zu wenige im Umlauf. Benzin ist auch knapp – obwohl das Land ein wichtiger Ölproduzent ist.

Warteschlange vor Geldautomaten in Lagos am 4. Februar Bild: Bloomberg

Kilometerlang ziehen sich die Warteschlangen vor vielen Tankstellen in Lagos. Das Bild ist seit Monaten das gleiche, nicht nur in der Wirtschaftsmetropole Nigerias. Stoßstange an Stoßstange stehen meist drei, vier oder fünf Fahrzeuge nebeneinander. Zwischen den Zapfsäulen drängen sich mehr Menschen als Autos, und überall stehen gelbe und graue „Kegs“ oder Benzinkanister.

Nigeria ist einer der wichtigsten Ölproduzenten auf dem afrikanischen Kontinent. Doch Treibstoff ist Mangelware und entsprechend teuer. Die Gründe reichen vom Anstieg des Ölpreises – Nigeria importiert mangels eigener Raffinerien fast den gesamten Treibstoff aus dem Ausland – über logistische Probleme, stockende Subventionszahlungen bis hin zu angeblichem Horten von Benzin.