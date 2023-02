Die Parlamentswahl am Samstag in Nigeria ist die größte demokratische Wahl, die je in Afrika stattgefunden hat. Der Wahlsieg einer Oppositionspartei hätte Signalwirkung über das Land hinaus. Wie stehen die Chancen?

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Nigeria ist halb so alt wie Peter Obi oder jünger. Der 61 Jahre alte Kandidat für die Präsidentschaftswahl an diesem Samstag aber versteht es wie keiner seiner Kontrahenten, junge Menschen für sich zu begeistern. Sie nennen sich „Obitiens“, skandieren auf Wahlkampfkundgebungen „Obi! Obi!“, geben der Kampagne ihres Hoffnungsträgers in den sozialen Medien zusätzlichen Schwung. Nach einer jüngsten Wahlpro­gnose liegt der Kandidat der oppositionellen Labour-Partei mit deutlichem Vorsprung vorn.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Seit dem Beginn der Demokratie und einer zivilen Regierung in Nigeria vor mehr als 20 Jahren bestimmen abwechselnd zwei Parteien das politische Geschehen: die Partei All Progressives Congress (APC) und die People’s Democratic Party (PDP). Wie in der Vergangenheit ringen ihre Spitzenkandidaten auch diesmal um das höchste Amt im Staat. Doch die weitverbreitete Unzufriedenheit mit der poli­tischen Elite, die Korruption und die un­zähligen Krisen im bevölkerungsreichsten Land in Afrika entgehen niemandem mehr.