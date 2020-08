Kommt es zum Machtwechsel? : Der montenegrinische Wunschpunsch

Seit knapp 30 Jahren regiert in Montenegro die Partei von Staatschef Milo Djukanovic. Ein heterogenes Oppositionsbündnis will sie nun ablösen. Der Erfolg ist ungewiss.

Können Grüne, Wirtschaftsliberale, proeuropäische Reformer, Putin-Anhänger, serbische Nationalisten, Linke, Politiker der albanischen Minderheit, Popen, Verschwörungstheoretiker, Fans der Europäischen Union und Sympathisanten Donald Trumps eine Koalition eingehen? Die Frage klingt konstruiert, aber in Montenegro, dem knapp 630000 Einwohner zählenden Balkanstaat an der Adria, wird sie sich in den kommenden Wochen im politischen Alltag ganz praxisnah stellen. Denn die montenegrinische Parlamentswahl am Sonntag hat zumindest rechnerisch eine kaum mehr für möglich gehaltene Perspektive eröffnet: einen Machtwechsel im Land der schwarzen Berge.

Dort zieht seit drei Jahrzehnten ein Mann die Fäden, der in seinem Staat länger an der Macht ist als Aleksandr Lukaschenka in Belarus: Milo Djukanović wurde als sozialistischer Jungfunktionär am 15. Februar 1991, seinem 29. Geburtstag, zum damals jüngsten Regierungschef Europas – und hat seither nicht mehr von der Macht gelassen. Dabei war er nicht nur äußerst machtbewusst, sondern offenbar auch extrem sparsam, denn obschon Djukanović für seinen Dienst am Staate offiziell nie mehr als knapp 1250 Euro im Monat bezog, gilt er als mehrfacher Millionär und Inhaber oder Teilhaber mehrerer Firmen. Dass sein Land in den neunziger Jahren eine Drehscheibe des internationalen Zigarettenschmuggels war, bestreitet er übrigens, und zwar nicht zuletzt auf definitorischer Grundlage: Es habe sich nicht um Zigarettenschmuggel, sondern um „Zigarettentransit“ gehandelt.