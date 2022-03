Wahl in Malta : Deutliche Mehrheit für regierende Labour-Partei

Die Sozialdemokraten in Malta haben die dritte Parlamentswahl in Folge gewonnen. Selbst die schleppende Aufklärung des Mordes an einer Journalistin können ihnen nichts anhaben.

Anhänger der Labour-Partei feiern am Sonntag in Hamrun den Wahlsieg. Bild: Reuters

In Malta hat die sozialdemokratische Arbeiterpartei unter Führung von Ministerpräsident Robert Abela bei den Parlamentswahlen vom Samstag den dritten Sieg in Folge errungen. Nach ersten Auszählungsergebnissen vom Sonntag erreichte die Labour-Partei einen Vorsprung von etwa elf Prozentpunkten vor der konservativen Nationalpartei von Oppositionsführer Bernard Grech und kann mit einer abermals vergrößerten Mandatsmehrheit in Valletta rechnen.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Grech gestand unmittelbar nach Bekanntgabe der Teilergebnisse seine Niederlage ein und gratulierte Abela zu dessen Wahlsieg. Auf die Grünen und eine unabhängige Liste entfielen zusammen etwa fünf Prozent der Stimmen. Das amtliche Wahlergebnis wird an diesem Montag bekanntgegeben. Die Wahlbeteiligung war mit 85,5 Prozent – obschon hoch im internationalen Vergleich – so niedrig wie noch nie seit Erlangung der Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahre 1964. Zu den 340.000 Wahlberechtigten im kleinsten EU-Staat gehörten erstmals auch Malteser ab 16 Jahren.

Ergebnis auch der Wirtschaftsentwicklung

Die Sozialdemokraten hatten 2013 unter ihrem damaligen Spitzenkandidaten Joseph Muscat die Nationalpartei von der Macht verdrängt. Bei den vorgezogenen Wahlen von 2017 war Muscat in seinem Amt als Regierungschef bestätigt worden. Im Januar 2020 musste Muscat jedoch nach wochenlangen Protesten wegen der schleppenden Aufklärung des Mordes an der Journalistin Daphne Caruana Galizia vom Oktober 2017 zurücktreten. Auf Muscat folgte als Partei- und Regierungschef der heute 44 Jahre alte Abela. Die Opposition konnte sich Anfang 2020 ungeachtet der beispiellosen Proteste wegen des Falls Caruana Galizia mit ihrer Forderung nach Regierungsrücktritt und Neuwahlen nicht durchsetzen.

Eine unabhängige Untersuchungskommission konnte in ihrem Bericht vom Juli 2021 zwar keine direkte Verwicklung von Mitgliedern des Kabinetts Muscat in den Mord an der investigativen Reporterin feststellen. Sie gab der Regierung Muscat aber eine Mitschuld an ihrem Tod, weil sich im Umfeld der Regierungspartei eine „Atmosphäre der Straflosigkeit“ verbreitet habe, „deren Tentakeln sich in andere Institutionen wie Polizei und Aufsichtsbehörden ausgebreitet“ hätten. Dies habe schließlich zu einem „Zusammenbruch der Rechtsstaatlichkeit“ in Malta geführt, hieß es in dem Bericht.

Dass die Arbeiterpartei trotz des bis heute nicht vollständig aufgeklärten Mordfalls Caruana Galizia und ungeachtet zahlreicher Korruptionsfälle ihre Macht verteidigen konnte, dürfte wesentlich mit der guten Wirtschaftsentwicklung der vergangenen Jahre zusammenhängen. Die Folgen der Pandemie hat die Labour-Regierung in Valletta mit großzügigen Unterstützungszahlungen an Haushalte und Unternehmen bisher abzufedern gewusst. Hinzu kamen weitere soziale Wohltaten wie stetige Rentenerhöhungen, das Einfrieren der Strompreise sowie die Senkung einiger Steuersätze. Die konservative Nationalpartei wusste diesem Erfolgsrezept weder programmatisch noch personell überzeugende Alternativen entgegenzusetzen.