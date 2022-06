Aktualisiert am

Präsidentenwahl in Kolumbien : Ein Kandidat gegen sich selbst

In Kolumbien stehen sich der Linkspopulist Gustavo Petro und der Unternehmer Rodolfo Hernández in der Stichentwahl gegenüber. Der Wahlkampf war hitzig, der Ausgang ist offen.

Wandbild von Gustavo Petro in Bogota Bild: EPA

Die Stichwahl zwischen dem linkspopulistischen Senator Gustavo Petro und dem überraschend in den zweiten Wahlgang eingezogenen Unternehmer Rodolfo Hernández spaltet Kolumbien. In einem der wohl hitzigsten Wahlkämpfe der jüngeren Vergangenheit konnte sich keiner der Kandidaten absetzen. Die letzten Umfragen zeigen Petro und Hernández praktisch gleichauf. Viele Unentschlossene könnten das Rennen noch für den einen oder den anderen entscheiden.

Was beide Männer vereint, ist, dass sie für eine Ablösung der politischen Klasse stehen, die das Land in den vergangenen Jahrzehnten regierte. Petro verspricht politisch einen deutlichen Richtungswechsel nach links – eine gänzlich neue Perspektive in Kolumbien. Doch die Unzufriedenheit und die gestiegene Armut und Ungleichheit im Land haben Petro trotz seiner teilweise radikalen Rhetorik und eines entsprechenden Wahlprogramms zu einer Option für viele Kolumbianer gemacht. Auch aus der politischen Mitte erhält Petro Unterstützung.