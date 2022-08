Wahlkampf in Italien : Wie Meloni mit prominenten Kandidaten siegen will

Giorgia Meloni hatte in den vergangenen Wochen vor allem eine Mission: Zweifel an Seriosität und EU-Kompatibilität ihrer Partei zu zerstreuen, insbesondere im Ausland. Denn die Vorstellung, dass die rechtspopulistischen Brüder Italiens eine künftige Mitte-rechts-Koalition in Rom anführen könnten, beunruhigt nicht nur in Brüssel. In mehreren Interviews mit ausländischen Medien versuchte Meloni, sich als überzeugte Europäerin und Konservative zu präsentieren, die nicht in die Nähe von Neofaschisten gerückt werden will.

Bis Montagabend mussten die Brüder Italiens und die übrigen Parteien nun ihre Kandidatenlisten für die vorgezogene Parlamentswahl am 25. September einreichen. Aber wer steht für die Brüder Italiens außer Meloni?