Wahl in Israel : Netanjahus Gegner hoffen auf ein Wunder

Benjamin Netanjahu gab sich bescheiden. Als er in der Nacht zum Mittwoch im Wahlkampf-Hauptquartier der Likud-Partei zu seinen Anhängern sprach, wurde er immer wieder von Sprechchören unterbrochen: „Bibi, der König von Israel!“, rief die Menge. „Ich bin nicht der König“, erwiderte Netanjahu, den in Israel alle bei seinem Spitznamen „Bibi“ nennen. „Ich muss gewählt werden, und dank euch werde ich auch gewählt werden.“

Man stehe „am Rande eines sehr großen Erfolgs“, sagte der bisherige Oppositionsführer in dem Auftritt in Jerusalem mit Blick auf die ersten Zahlen, die nach der Schließung der Wahllokale am Dienstagabend veröffentlicht wurden. Zugleich mahnte er, man müsse auf das endgültige Ergebnis warten. Klar sei in der Wahl jedoch geworden, dass die Wähler eine stabile Regierung wünschten und einen Ministerpräsidenten, der sich um die Soldaten und die Polizisten kümmern. Das israelische Volk „will Stärke, es will nicht Schwäche“, sagte Netanjahu.

Sollte das Endergebnis die Prognosen bestätigen, wäre es ein Triumph für den langjährigen Ministerpräsidenten. Klar ist schon jetzt, dass sein Likud wieder die stärkste Partei in der Knesset geworden ist. Etwa 30 Sitze wurden der Partei vorausgesagt, ein Viertel der Mandate in der 120 Mitglieder umfassenden Knesset. Zusammen mit drei Partnern aus dem rechten politischen Spektrum – allesamt Vertretungen ultraorthodoxer Juden oder religiöser Zionisten und Siedler – sollte es auch für eine absolute Mehrheit reichen, auch wenn sie knapp ausfallen dürfte. Der 73 Jahre alte Politiker würde dann in das Amt zurückkehren, das er schon von 1996 bis 1999 und von 2009 bis 2021 innehatte – zusammengenommen länger als jeder vor ihm.

Linke hat noch Hoffnung auf weitere Auszählung

Netanjahu verwies allerdings mit Recht auf die Unzuverlässigkeit der vorläufigen Zahlen. Am Mittwochmittag waren knapp 95 Prozent der regulären Stimmen ausgezählt. Zwei linke Parteien lagen zu diesem Zeitpunkt knapp unterhalb der 3,25-Prozent-Hürde für den Einzug in die Knesset. Sollten beide den Einzug verfehlen, würde die Mehrheit des sogenannten Netanjahu-Blocks deutlich komfortabler. Sollten beide Parteien in die Knesset einziehen, wäre die absolute Mehrheit dagegen vermutlich dahin. Klarheit darüber wird erst am Donnerstagnachmittag herrschen, wenn auch alle Briefwahlstimmen ausgezählt sind, die beispielsweise von Soldaten, Häftlingen, Diplomaten oder Krankenhauspatienten abgegeben wurden. Sie machen etwa zehn Prozent der Gesamtstimmen aus.

So versuchten Politiker des Mitte-links-Lagers nach der Verkündung der Prognosen auch, ihren Anhängern Hoffnung zu machen. „Diese Nacht dauert zwei Tage“, sagte Ministerpräsident Jair Lapid bei seinem Auftritt in Tel Aviv mit Blick auf die Zeit bis zur Auszählung der Briefwahlstimmen. „Jeder Israeli soll heute Nacht wissen, dass wir weiter dafür kämpfen werden, dass Israel ein jüdischer und demokratischer Staat ist, liberal und fortschrittlich.“