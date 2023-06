Wahl in Griechenland : Der Sieg ist Mitsotakis gewiss

Es ist ein wenig wie in der Fußballbundesliga: Der Meister steht schon vorher fest, allein das Gerangel um die Plätze dahinter verspricht Spannung. Dass Kyriakos Mitsotakis und seine konservative Partei Nea Dimokratia die griechische Parlamentswahl an diesem Sonntag mit deutlichem Vorsprung gewinnen werden, ist schon sicher, seitdem die Wahl vor einem Monat ausgerufen wurde. Fast zehn Millionen Staatsbürger ab einem Alter von siebzehn Jahren sind zur Stimmabgabe aufgerufen, und eine deutliche relative Mehrheit von ihnen wird Mitsotakis wählen. Unklar ist allein die Höhe des Vorsprungs und die Frage, ob Mitsotakis weiterhin ohne Koalitionspartner wird regieren können.

Der Wahlkampf verlief unspektakulär, sogar die Tragödie des vor der griechischen Küste gekenterten Kutters hatte kaum Einfluss darauf. Die nach dem Unglück ausgerufene Staatstrauer unterbrach den Wahlkampf der Parteien kurz, der Vorfall an sich prägte die Debatten aber kaum. Ein Treffen zwischen Mitsotakis und dem früheren amerikanischen Präsidenten Barack Obama, der sich zu einer Veranstaltung in Athen aufhielt, gehörte noch zu den Höhepunkten des Wahlkampfs. Nötig geworden war der neuerliche Urnengang, weil Mitsotakis mit dem Ergebnis der Parlamentswahl vom 21. Mai, die seine Partei haushoch gewonnen hatte, nicht zufrieden war.

Mitsotakis änderte das Wahlgesetz zu seinen Gunsten

Genauer: Er war mit dem seinerzeit geltenden Wahlgesetz nicht zufrieden. Das sah nämlich, anders als sonst in Griechenland üblich, keinen „Siegerbonus“ vor. In dem insgesamt 300 Sitze umfassenden Parlament bedeutet dieser zwischen 20 und 50 Extramandate für die stärkste Partei. Deshalb hätte die Nea Dimokratia trotz ihres beeindruckenden Resultats von fast 41 Prozent der abgegebenen Stimmen nicht allein regieren können. Doch genau das, wie schon in seiner ersten Amtszeit ab 2019, strebt Mitsotakis an. Er wird dieses Ziel am Sonntag vermutlich auch erreichen können. Denn anders als im Mai gilt nach einer Änderung des Wahlrechts nun wieder die Bonusregel.

Alle Umfragen deuten darauf hin, dass sich das Wahlresultat höchstwahrscheinlich nicht wesentlich von dem im Mai unterscheiden wird. Die Nea Dimokratia kann demnach wiederum mit einem Zuspruch von etwa 40 Prozent der Stimmen rechnen. Oppositionsführer Alexis Tsipras und sein Bündnis der Radikalen Linken, das von 2015 bis 2019 regierte, müssen dagegen froh sein, wenn sie ihr Resultat vom Mai mit gut 20 Prozent halten können. Eine ernsthafte Aussicht darauf, dass Tsipras wieder Ministerpräsident werden könnte, die sich nach einem tödlichen Zugunglück im Februar kurz angedeutet hatte, besteht längst nicht mehr. Alle anderen Parteien, die in das Parlament einziehen können, firmieren erst recht unter „ferner liefen“.

Die Tragödie des gekenterten Kutters vor der griechischen Küste, bei der mutmaßlich mehrere Hundert Migranten ums Leben kamen, hat den Zustimmungswerten der Nea Dimokratia und ihres Chefs nicht geschadet. Unterm Strich gilt sogar, dass die harte Linie von Mitsotakis, die der Küstenwache und dem Grenzschutz auch gewaltsame Rückführungen (Pushbacks) erlaubt, bei einer Mehrheit der Bevölkerung, und erst recht in der Stammwählerschaft der Nea Dimokratia, auf Billigung stößt. Mitsotakis wird deshalb auch auf diesem Feld wohl weitermachen können wie bisher. Sein Hauptaugenmerk gilt der wirtschaftlichen Modernisierung Griechenlands. Dabei hat die Regierung in den vergangenen Jahren tatsächlich einige Erfolge aufzuweisen. Das Sorgenkind der Eurozone ist Griechenland nicht mehr, auch wenn der Schuldenstand weiterhin immens hoch ist.