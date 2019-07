Wahl in Griechenland begonnen : Ministerpräsident Tsipras droht der Machtverlust

Der bisherige Ministerpräsident Alexis Tsipras am Sonntagmorgen bei seiner Stimmabgabe in Athen Bild: dpa

In Griechenland hat die Parlamentswahl begonnen. Die Wahllokale öffneten am Sonntag um 7 Uhr (Ortszeit, 6 Uhr deutsche Zeit). Rund 9,9 Millionen Bürger sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Der linksgerichteten Syriza-Partei von Ministerpräsident Alexis Tsipras droht dabei die Abwahl. Als Favorit gilt die konservative bisherige Oppositionspartei Nea Dimokratia (ND) unter ihrem Präsidenten Kyriakos Mitsotakis. „Heute nehmen die Griechinnen und Griechen ihre Zukunft in die eigene Hand. Morgen wird ein besserer Tag für unser Land sein“, sagte Mitsotakis am Sonntag nach der Stimmabgabe im Staatsfernsehen (ERT).

Tsipras hatte noch am Freitagabend bei einer Wahlkampfveranstaltung in Athen seine Anhänger zur Stimmabgabe aufgerufen. „Jeder muss sich bewusst machen, wo Griechenland im Jahr 2014 stand, und wo es heute steht“, sagte Tsipras. „Wir werden die Schlüssel nicht wieder denen geben, die unser Land in die Pleite geführt haben.“

Nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei der Europawahl Ende Mai hatte Tsipras die ursprünglich für Oktober angesetzte Parlamentswahl um drei Monate vorziehen lassen. Nach EU- und Kommunalwahlen ist es für die Griechen der dritte Urnengang binnen weniger Monate. Wegen der Urlaubszeit wird mit einer niedrigen Beteiligung an der Parlamentswahl gerechnet.