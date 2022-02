Gegen die „Quinoa-Linke“ : Frankreichs Fleisch-Revolutionär

Aktualisiert am

Fabien Roussel wirbt für Fleisch, Autofahren und Atomkraft: Wie ein Kommunist vor den Präsidentschaftswahlen in Frankreich zum Umfrageliebling wurde – und die Linke spaltet.

Dank ihm sind Kommunisten so beliebt wie lange nicht: Fabien Roussel Bild: EPA

Politik geht durch den Magen, zumindest in Frankreich. Mit seinem Spruch, zu einer guten französischen Mahlzeit gehörten „Fleisch, Käse und Wein“, hat Fabien Roussel die Linke durcheinandergewirbelt. Der Kommunist ist in der Umfragegunst inzwischen an der Sozialistin Anne Hidalgo vorbeigezogen, die sich auf Olaf Scholz beruft. Immer befreiter schimpft der 52 Jahre alte Präsidentschaftskandidat aus dem Norden, dass er genug von der Linken habe, „die uns ein schlechtes Gewissen einredet, weil wir Auto fahren, Fleisch essen und uns beleidigt, weil wir für die Atomenergie sind“.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Vielen Franzosen gefällt es offensichtlich, wie Roussel gegen den linken Mainstream wettert. Laut jüngsten Umfragen hat er den grünen Präsidentschaftskandidaten Yannick Jadot, der bei fünf Prozent liegt, eingeholt. Die Sozialistin Hidalgo ist auf zwei Prozent abgestürzt. Die Kommunistische Partei Frankreichs (KPF) erlebt mit Roussel eine ungeahnte Renaissance. Zuletzt trat 2007 eine KPF-Kandidatin an und kam nur auf 1,93 Prozent.