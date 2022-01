Wahl in Frankreich : Madame statt   Macho?

Frauen haben es in der französischen Politik schwer. Jetzt treten rechts von der Mitte gleich mehrere Kandidatinnen gegen Emmanuel Macron an. Das hat es in der V. Republik noch nicht gegeben.

Wie finden Sie den Wahlkampfstart von Anne Hidalgo? Auf die Frage gibt François Hollande eine knappe Antwort: „Es gibt keinen Wahlkampfstart.“ So verächtlich wie der frühere Präsident (2012 bis 2017) reden bei den Sozialisten zurzeit viele über ihre Präsidentschaftskandidatin. „Une femme française“ hat die Pariser Bürgermeisterin ihr Wahlkampfbuch betitelt, als sei ihr Leben ein Film. Doch nach einem Happy End im Élysée-Palast sieht es drei Monate vor dem Wahltermin nicht aus. Nur drei bis vier Prozent der Franzosen planen, für sie zu stimmen. Da hilft es auch nichts, wenn Hidalgo behauptet, Bundeskanzler Olaf Scholz unterstütze sie.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Hidalgo hat schon am frühen Morgen eine Erklärung parat, warum der Wahlkampf nicht so läuft, wie sie es sich gewünscht hätte. Sie nippt nur kurz an ihrer Tasse Kaffee und rührt Croissants und Pains au chocolat nicht an, die ein beflissener Kellner in einem Körbchen gebracht hat. „Frauen haben es in der französischen Politik schwer“, sagt sie und stöhnt, dass die Kampagne „brutal“ sei. „Einem rechtsextremen Eiferer, der den Stinkefinger zeigt und hasserfüllte Parolen verbreitet, wird viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt als einer Frau, die maßvoll auftritt.“