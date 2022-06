Parlamentswahl in Frankreich : Eine weitreichende Kräfteverschiebung zeichnet sich ab

Am Tag der ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich ist das Linksbündnis aus Linkspartei, Grünen, Sozialisten und Kommunisten Umfragen zufolge ebenso stark wie das Regierungslager. Die Wahlbeteiligung ist niedriger als vor fünf Jahren.

In Frankreich zeichnet sich eine weitreichende Kräfteverschiebung in der Nationalversammlung ab. Das neue Linksbündnis NUPES aus Linkspartei, Grünen, Sozialisten und Kommunisten liegt in der Wählergunst laut jüngsten Umfragen gleichauf mit dem Regierungslager, dessen Parteien unter dem Namen Ensemble (Zusammen) antreten. Mehr als 48 Millionen Franzosen sind heute aufgerufen, die 577 Abgeordneten der Nationalversammlung zu bestimmen. Das Interesse an den Parlamentswahlen sieben Wochen nach der Entscheidung in den Präsidentenwahlen ist gering. Meinungsforscher sagten einen Negativrekord bei der Wahlbeteiligung voraus. Die Wahlbeteiligung lag bis zum Mittag mit 18,4 Prozent fast einen Prozentpunkt niedriger als vor fünf Jahren um die selbe Zeit.

Im ersten Wahlgang entscheidet sich, wer sich für die zweite Runde am kommenden Sonntag qualifizieren kann. Es wurden hunderte Duelle zwischen Kandidaten des Linksbündnisses und des Regierungslagers erwartet. Mit Spannung wurde beobachtet, wie die Kandidaten der rechtsbürgerlichen Partei Die Republikaner (LR) abschneiden. In den vergangenen fünf Jahren bildete LR die stärkste Oppositionsfraktion, es gilt als sicher, dass sie diesen Rang einbüßt.

Aber den LR-Abgeordneten könnte im neuen Parlament eine Schlüsselstellung zukommen, sollte das Regierungslager die absolute Mehrheit der Abgeordnetensitze verfehlen. Mehrere Minister der neuen Regierung Macron treten in schwierigen Wahlkreisen an und müssen sich gegen Kandidaten des Linksbündnisses durchsetzen. Präsident Macron hat angekündigt, dass Wahlverlierer aus dem Regierungskabinett ausscheiden müssen.

Mélenchon will zur Rente mit 60 Jahren zurückkehren

Der Wahlkampf ist wie ein Fernduell zwischen Macron und dem gescheiterten linken Präsidentschaftskandidaten Jean-Luc Mélenchon verlaufen. Der 70 Jahre alte linke Wortführer tritt zwar nicht selbst an, fordert jedoch den Posten des Premierministers ein, sollte das Linksbündnis eine Mehrheit erreichen. Er hat Sozialisten und Grüne auf ein Programm des Ungehorsams gegenüber der EU eingeschworen. Macrons Plänen, das Renteneintrittsalter auf 65 Jahre zu erhöhen, setzt Mélenchon das Versprechen der Rückkehr zur Rente mit 60 Jahren entgegen. Die gesamten Mehrausgaben des Linksbündnisses belaufen sich nach Berechnungen der Denkfabrik Institut Montaigne auf 300 Milliarden Euro.

„Die Vorschläge des Linksbündnisses NUPES drohen die Situation zu verschlechtern statt zu verbessern“, warnen der Wirtschaftsnobelpreisträger Jean Tirole und der langjährige Chefökonom des Weltwährungsfonds, Olivier Blanchard, in einem Meinungsbeitrag im Journal du Dimanche am Sonntag.

Mélenchons außenpolitischer Kurs war in der Vergangenheit von Sympathien für Wladimir Putin geprägt. Inzwischen hat er die russischen Kriegsverbrechen verurteilt, wirbt aber weiterhin mit einem NATO-Austritt und einer einseitigen „Friedenspolitik“. Die NATO-Ablehnung ist einer der Gründe, warum Präsident Macron am Dienstag auf einen NATO-Stützpunkt in Rumänien reist, um die dort stationierten 500 Soldaten zu besuchen.

Bei der Reise geht es auch darum, sich zu dem Verteidigungsbündnis zu bekennen. Die Stimmung zwischen Macron und dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden hat sich seit dem Zerwürfnis über das Verteidigungsbündnis AUKUS wieder verbessert. Der Konflikt mit Australien über den annullierten U-Boot-Verkauf wurde nach dem Regierungswechsel in Canberra beigelegt.

Die französische Naval Group erhält eine Kompensationszahlung über 555 Millionen Euro als Entschädigung für die Aufkündigung des U-Boot-Vertrages. Präsident Macron hat den neuen australischen Ministerpräsidenten Anthony Albanese nach Paris eingeladen. Damit nimmt Macron Mélenchon Wind aus den Segeln. Mélenchon hatte verlangt, den USA nicht mehr in ihren „indopazifischen Abenteuern“ zu folgen. Er sagte, China stelle „Null Gefahr“ für Frankreich dar.