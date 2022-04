Vor Stichwahl in Frankreich : Wahl zwischen Pest und Cholera?

Frankreich fiebert dem Fernsehduell zwischen Amtsinhaber Macron und seiner Herausforderin entgegen. In der jungen Generation wächst die Wut: Sie rebellieren gegen die Wahl zwischen Weiter So und Le Pen.

Von der Tischbreite bis zum Bildschnitt ist jedes Detail festgelegt. Beim Fernsehduell zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen am Mittwochabend steht viel auf dem Spiel. Davon sind zumindest die beiden Kandidaten überzeugt, die sich zum zweiten Mal gegenüberstehen. 2017 erlebte Le Pen ein Fiasko. Sie verwechselte Unternehmensnamen, zeterte und kramte hektisch in ihren Unterlagen, als Macron sie auf Details festnageln wollte. Das Ergebnis von 33 Prozent der Stimmen im zweiten Wahlgang wurde auch als Quittung für ihren wenig präsidialen Auftritt gewertet. Eigentlich kann sie es dieses Mal nur besser machen.

Genau davor scheint sich Macron zu fürchten. Anstatt sich als Verteidiger der Pressefreiheit zu profilieren, hat er wie Le Pen Druck auf die TV-Sender ausgeübt. In obrigkeitsstaatlicher Tradition wählten Le Pen und Macron die beiden Moderatoren für die Fernsehdebatte aus.

Der Favorit heißt Macron

Macron zieht als Favorit vor die Kameras. Laut jüngsten Umfrageergebnissen stehen seine Siegeschancen im zweiten Wahlgang besser als die Le Pens. Die wichtigsten Meinungsforschungsinstitute sagen ihm einen Stimmenanteil von 54 bis 56 Prozent der Stimmen voraus. Premierminister Jean Castex hat am Dienstag davor gewarnt, sich in trügerischer Sicherheit zu wiegen: „Nichts ist entschieden. Man sollte auf keinen Fall aus den Umfragen die Idee mitnehmen, dass das Spiel schon aus ist.“ Im Präsidentenlager ist man sichtlich beunruhigt, dass die Wahlbeteiligung sinken könnte – mit unvorhersehbaren Folgen für das Endergebnis.

Die Frühlingsferien für den Großraum Paris, im Südosten und im Südwesten könnten dazu beitragen, dass Urlauber den Urnen fernbleiben. In Frankreich gibt es, anders als in Deutschland, keine Briefwahl. Wer am Wahltag nicht an seinem Wohnsitz ist, kann einer Vertrauensperson eine Vollmacht erteilen. Dafür ist allerdings der Gang zur örtlichen Polizeidienststelle notwendig.

An Warnzeichen für das Präsidentenlager hat es in den vergangenen Tagen nicht gemangelt. Die Wut linker Wähler richtet sich nach wie vor gegen Macron. Darauf weist das Ergebnis einer Befragung der 310.000 Anhänger der Linkspartei Das unbeugsame Frankreich (LFI) hin. Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon hatte mit 21,95 Prozent der Stimmen den Einzug in die Stichwahl knapp verfehlt und seine Sympathisanten aufgerufen, am 24. April „keine Stimme für Le Pen“ abzugeben.

Von den gut 215.000 Teilnehmern der Befragung wollen 37,65 Prozent lieber eine ungültige Stimme abgeben, als für Emmanuel Macron (33,40 Prozent) zu stimmen. 28,96 Prozent geben an, nicht zur Wahl gehen zu wollen. In der Befragung war die Antwort Le Pen nicht vorgesehen. In dem Begleittext schrieb Mélenchon, dass die Alternative Le Pen – Macron eine Präsidentschaft „ohne moralische Autorität“ nach sich ziehen werde. „Aber die beiden Finalisten sind nicht gleichwertig. Marine Le Pen ergänzt ihr Projekt sozialer Misshandlung, das sie mit Emmanuel Macron teilt, durch einen gefährlichen Gärstoff der ethnischen und religiösen Ausgrenzung“, schrieb Mélenchon.

Studenten besetzen die Sorbonne

In der jungen Generation brodelt der Unmut. Studenten protestierten dagegen, dass sie nur zwischen Macron und Le Pen wählen können. Das historische Gebäude der Sorbonne-Universität im Quartier Latin wurde drei Tage lang von etwa 400 jungen Leuten besetzt. Sie rebellierten gegen die Wahl zwischen „Pest und Cholera“, wie sie auf Plakate schrieben. Ihre Revolte richte sich gegen die sozialen Einschnitte, die Macron ihrer Generation aufdrücken wolle, wie gegen das „rassistische, fremdenfeindliche und antisoziale Projekt“ Le Pens, sagte ein Studentensprecher der Presse.

Die Sorbonne muss bis mindestens zum Wahltag geschlossen bleiben, weil die Besetzer erheblichen Sachschaden anrichteten. Sie beschädigten wertvolle alte Bücher und zerrissen pädagogisches Material in der Bibliothek, besprühten Wände mit Graffiti, schlugen Türen und Fenster ein. Der Rektor der Akademie der Hauptstadtregion Île-de-France, Chris­tophe Kerrero, verurteilte „die illegale Besetzung, die zu inakzeptabler Gewalt und schweren Beschädigungen führte“. Auch vor der Elitehochschule Sciences Po kam es zu Protesten. „Le Pen verhindern, Macron bekämpfen“, skandierten junge Demonstranten. Vor dem besetzten Campus der Ecole Normale Supérieure riefen Studenten: „Weder Macron noch Le Pen!“

Im ersten Wahlgang haben über 40 Prozent der unter 35-Jährigen nicht gewählt. Eine deutliche Mehrheit stimmte für den linken Volkstribun Mélenchon, der Frankreich aus der NATO führen will und ein Gegner der Globalisierung ist. Es wird befürchtet, dass sich noch mehr junge Wähler im zweiten Wahlgang enthalten könnten. Schriftsteller wie der Goncourt-Preisträger Pierre Lemaitre befeuern den Unmut der Jüngeren und tragen Macron die Polizeigewalt während der „Gelbwesten“-Proteste nach. Auf Twitter verbreitete Lemaitre das Foto einer wehrlos auf dem Pflaster liegenden Frau, deren Kopf von dem Schutzstiefel eines Polizisten niedergedrückt wird. „Krankenschwester, die im zweiten Wahlgang den Damm gegen die extreme Rechte halten soll“, schrieb er darunter.

Andere linke Intellektuelle wie Didier Eribon halten Präsident Macron vor, die extreme Rechte zu instrumentalisieren, um sich die Wiederwahl zu sichern. Ein Sieg Le Pens sei sehr unwahrscheinlich. „Das Risiko ist sehr gering, fast nicht existierend“, sagte Eribon der Internetredaktion „Mediapart“.