Zweifel an Erdogans Führung : Türkische Opposition beklagt geschönte Zahlen

Mehr als 80 Prozent der Stimmen sind in der Türkei ausgezählt. Der Vorsprung Erdogans schrumpft. In einigen Wahllokalen wird neu gezählt, nachdem es Beanstandungen von Wahlbeobachtern der AKP gab.

Kemal Kilicdaroglu am 14. Mai in Ankara Bild: EPA

Die Präsidentenwahl in der Türkei entwickelt sich zum Nervenkrieg. Während die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu den Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan nach Auszählung von mehr als 80 Prozent der Stimmen klar in Führung sieht, wirft die Opposition der Agentur die Veröffentlichung falscher Zahlen vor. Erdogans Herausforderer Kemal Kilicdaroglu schrieb auf Twitter: „Wir führen“. In der Parteizentrale von Kilicdaroglus Republikanischer Volkspartei (CHP) trat mehrfach der Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu, vor die Presse, um eigene Zahlen zu verkünden.

Der Kandidat des Oppositionsbündnisses liege nach Auszählung von knapp der Hälfte der Wahlurnen mit 47 Prozent vor Erdogan mit 43 Prozent. Der Sprecher der AKP, Ömer Celik, warf der Opposition vor, zu versuchen, „den Willen der Nation als Geisel zu nehmen“. Er sagte weiter: „Unser Präsident liegt klar in Führung, aber wir veröffentlichen aus Respekt vor dem Willen der Nation keine Ergebnisse.“

Imamoglu verteidigte das Vorgehen der Opposition. Man habe seine Lehren aus der Vergangenheit gezogen, sagte er. Es sei bedauerlich, dass der Wahlabend in der Türkei „wie ein Filmabend verläuft“. Der CHP-Politiker zeigte sich zuversichtlich, dass das Oppositionsbündnis im ersten Wahlgang gewinnen werde. Zudem rief er die Wahlbeobachter der Opposition auf, sich von den Zahlen nicht entmutigen zu lassen und die Auszählung weiterhin lückenlos zu überwachen.

Zwischenzeitlich verlangsamte sich die Veröffentlichung der Ergebnisse. Imamoglu sagte, der Hohe Wahlrat habe die Neuzählung von Urnen angewiesen, die von Wahlbeobachtern der AKP beanstandet worden seien. „Die Leute sollten nicht manipuliert werden. Weder vom Hohen Wahlrat, noch von jemand anderem.“

„Verrückteste Wahl seit Jahrzehnten“

Nach Angaben der Anadolu-Agentur führt Recep Tayyip Erdogan mit rund 50 Prozent. Kilicdaroglu kommt demnach auf gut 44 Prozent. Der vermeintliche Vorsprung des Amtsinhabers ist damit bereits deutlich geringer als bei Veröffentlichung der ersten Zahlen. Schon bei früheren Wahlen war Anadolu vorgeworfen worden, zunächst selektiv Zahlen aus AKP-Hochburgen zu veröffentlichen, um den Präsidenten vorzeitig als Sieger darzustellen. Mehrfach lagen die später veröffentlichten Endergebnisse deutlich niedriger. Der Hohe Wahlrat hat bisher keine Zahlen veröffentlicht. Die unabhängige Nachrichtenagentur Anka sah Erdogan mit 49 Prozent vor Kilicdaroglu mit 46 Prozent.

Die verschiedenen Medien beziehen sich auf Ergebnisse aus den Wahllokalen, die von den dortigen Wahlkomitees unterschrieben und von Wahlbeobachtern fotografiert und veröffentlicht werden. Je nach Medium werden unterschiedliche Wahllokale berücksichtigt. Erst der Hohe Wahlrat verkündet das Endergebnis. Ziel des Systems ist es, Wahlbetrug zu erschweren, weil am Ende alle Daten aus allen Wahllokalen zugänglich sind und mit dem Endergebnis abgeglichen werden können.

Unterdessen wurde die Parteizentrale der AKP in Ankara wegen einer mutmaßlichen Bombendrohung geräumt. Der türkischsprachige Dienst der BBC meldete, Journalisten wurden gebeten, das Gebäude zu verlassen. Ein Sprecher der Partei sagte, es handle sich um eine Routinemaßnahme. Es gebe keinen Grund zur Sorge.