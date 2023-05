Kemal Kilicdaroglu am 14. Mai in Ankara Bild: EPA

Die Präsidentenwahl in der Türkei entwickelt sich zum Nervenkrieg. Während die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu den Amtsinhaber nach Auszählung von 38,2 Prozent der Stimmen klar in Führung sieht, wirft die Opposition der Agentur die Veröffentlichung falscher Zahlen vor. „Die echten Zahlen (für Erdogan) sind viel niedriger als sie vermeldet haben“, sagte der Bürgermeister von Istanbul, Ikrem Imamoglu, in der Parteizentrale der größten Oppositionspartei CHP. Nach Informationen der Partei seien bisher 23,7 Prozent der Urnen geöffnet worden. Nach diesen Ergebnissen liege der CHP-Kandidat Kemal Kilicdaroglu vorn. Er schrieb auf Twitter: „Wir führen.“

Insbesondere die Anadolu-Zahlen für Istanbul und Ankara bezeichnete Imamoglu als falsch. Er zeigte sich zuversichtlich, dass das Oppositionsbündnis im ersten Wahlgang gewinnen werde. Zudem rief er die Wahlbeobachter der Opposition auf, sich von den Zahlen nicht entmutigen zu lassen und die Auszählung weiterhin lückenlos zu überwachen.

Der Sprecher der AKP, Ömer Celik, warf der Opposition vor, zu versuchen, „den Willen der Nation als Geisel zu nehmen“. Er sagte weiter: „Unser Präsident liegt klar in Führung, aber wir veröffentlichen aus Respekt vor dem Willen der Nation keine Ergebnisse.“

„Verrückteste Wahl seit Jahrzehnten“

Nach Angaben der Anadolu-Agentur führt Recep Tayyip Erdogan mit knapp 53 Prozent. Kilicdaroglu kommt demnach auf gut 41 Prozent. Die unabhängige Nachrichtenagentur Anka sieht Erdogan nach Auszählung von 13 Prozent der Stimmen knapp über der 50-Prozent-Marke und Kilicdaroglu bei 44 Prozent. Schon bei früheren Wahlen war Anadolu vorgeworfen worden, zunächst selektiv Zahlen aus AKP-Hochburgen zu veröffentlichen, um den Präsidenten vorzeitig als Sieger darzustellen. Mehrfach lagen die später veröffentlichten Endergebnisse deutlich niedriger. Der Hohe Wahlrat hat bisher keine Zahlen veröffentlicht.

Unterdessen wurde die Parteizentrale der AKP in Ankara wegen einer mutmaßlichen Bombendrohung geräumt. Der türkischsprachige Dienst der BBC meldete, Journalisten wurden gebeten, das Gebäude zu verlassen.

Der Türkeichef der Nachrichtenplattform Middle East Eye, Ragip Soylu, schrieb auf Twitter: „Das ist die verrückteste Wahl in der Türkei seit Jahrzehnten.“

Kurz nach Schließung der Wahllokale hatte Erdogan auf Twitter geschrieben, das Wichtigste sei nun, „all unseren Wählern die Stärke der türkischen Demokratie zu zeigen“. Der Leiter des Hohen Wahlrates, Ahmet Yener, sagte, dem Rat sei „nichts Negatives“ zugetragen worden. Sowohl Erdogan als auch Kilicdaroglu riefen ihre Anhänger auf, die Wahlurnen nicht aus den Augen zu lassen.

Vor der Wahl hatte Erdogan in einem Fernsehinterview gesagt, er werde jedes Ergebnis als legitim akzeptieren. „Wir sind mit demokratischen Mitteln an die Macht gekommen. Wenn meine Nation etwas anderes entscheidet, werden wir tun, was die Demokratie von uns verlangt“, sagte er. Auf Twitter schrieb er zudem: „Ungeachtet der Angriffe gegen uns werden wir keinen Schatten auf den Willen der Nation und unserer Demokratie werfen.“ Gleichzeitig schrieb er aber: „Wenn es sein muss, werden wir wie in der Nacht des 15. Juli, unsere Unabhängigkeit und unsere Zukunft mit unserem Leben verteidigen.“ Derlei Rhetorik schürte Befürchtungen, dass Erdogan-Anhänger mit Gewalt auf eine mögliche Niederlage reagieren könnten. In der Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2016 kam es zu einem Putschversuch von Teilen des türkischen Militärs.

Wahlkampf in Schutzweste

Kilicdaroglu war zuletzt bei seinen Wahlkampfauftritten mit kugelsicherer Weste aufgetreten. Seine Partei teilte mit, er habe Morddrohungen erhalten. Der Oppositionskandidat hatte zudem vor einem gewaltsamen Vorgehen von „manchen Kräften der AK-Partei oder manchen Kräften, die von der AK-Partei aufgestachelt wurden“, gewarnt. Diese könnten von Schusswaffen Gebrauch machen, um „eine Atmosphäre des Konflikts“ zu schaffen. Für Unruhe hatten auch Äußerungen eines Abgeordneten von Kilicdaroglus Republikanischer Volkspartei (CHP) gesorgt, der Innenminister Süleyman Soylu vorwarf, für den Wahltag gepanzerte Fahrzeuge von den Streitkräften angefordert zu haben.

Das Netzwerk Twitter teilte vor der Wahl mit, dass es „den Zugang zu einigen Inhalten in der Türkei“ begrenzt habe. Die gesperrten Inhalte seien in anderen Teilen der Welt weiter zugänglich. Um welche Art von Inhalten es sich handelt, erklärte das Unternehmen nicht. Nach Kritik rechtfertigte der scheidende Twitter-Chef Elon Musk die Maßnahme mit den Worten: „Die Wahl ist, dass Twitter im ganzen Land gedrosselt wird oder der Zugang zu einigen Tweets eingeschränkt wird.“ Nach dem Erdbeben im Februar hatte die Türkei den Zugang zu Twitter und anderen Plattformen vorübergehend blockiert.

Vor der Wahl waren Spannungen zwischen dem Innenministerium und dem Hohen Wahlrat zutage getreten. Der Wahlrat hatte die Forderung des Innenministeriums zurückgewiesen, während der Wahlnacht in Echtzeit Zugang zu den Teilergebnissen zu bekommen, um sie in einer eigenen Plattform hochzuladen. Der Wahlrat hatte argumentiert, dass dies laut Verfassung nicht in die Zuständigkeit des Innenministeriums falle. Dieses hatte daraufhin angekündigt, dass die Polizei in allen Wahllokalen die Ergebnisse sammeln werde.