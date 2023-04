Aktualisiert am

Der amtierende amerikanische Präsident will sich auf eine weitere Amtszeit im Weißen Haus bewerben. Für eine offizielle Ankündigung sei es aber noch zu früh, sagt Biden in einem TV-Interview.

Der amerikanische Präsident Joe Biden will bei der Wahl 2024 abermals als Präsidentschaftskandidat antreten. Bild: dpa

US-Präsident Joe Biden plant bei der Wahl im November 2024 abermals als Kandidat für die Demokraten antreten. „Ich habe vor, zu kandidieren, (...) aber wir sind noch nicht bereit, es anzukündigen“, sagte Biden in einem Interview in der Sendung „Today“ des Senders NBC am Montag vor einer Osterveranstaltung des Weißen Hauses.

Biden hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach anklingen lassen, dass er 2024 ein weiteres Mal für das Amt kandidieren wolle. Offiziell hat Biden die dafür erforderlichen Unterlagen aber noch nicht eingereicht.

Bei den Demokraten gibt es durchaus Politiker, die eine Kandidatur Bidens kritisch betrachten. Zwar erholten sich die Umfragewerte des Präsidenten im vergangenen Jahr und bei den Parlamentswahlen schnitten die Demokraten besser ab als befürchtet. Gerade das hohe Alter Bidens ist jedoch auch innerhalb der demokratischen Partei nicht unumstritten. Würde der Präsident wiedergewählt, wäre er bei Antritt seiner zweiten Amtszeit 82 Jahre alt.

Offiziell angekündigt haben ihre Kandidatur bisher zwei Kandidaten: Der Neffe des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy, Robert Kennedy jr., hatte seine Kandidatur Anfang April angekündigt. Kennedy gilt unter anderem wegen seiner Äußerungen während der Corona-Pandemie als umstritten. Die erste Demokratin, die ihre Kandidatur ankündigte, ist die 70 Jahre alte Autorin Marianne Williamson.