Wahl in Dänemark : Ein Rücktritt als erster Schritt in die Zukunft

Am Mittwochvormittag fuhr Mette Frederiksen zur dänischen Königin Margrethe II., um den Rücktritt ihrer Regierung einzureichen. Als Ministerpräsidentin erläuterte sie ihr dann, so will es die Tradition, die Ergebnisse der Wahl am Dienstag und die neue parlamentarische Situation. Da gab es natürlich so einiges zu besprechen. Trotzdem verließ Frederiksen nach gut 15 Minuten das Schloss Amalienborg schon wieder.

Die Dänen haben ihr neues Parlament gewählt, und nach einer dramatischen Wahlnacht ist es sehr wahrscheinlich, dass Frederiksen nach dem Rücktritt ihrer Regierung wieder Ministerpräsidentin wird. Der linke Block um ihre Sozialdemokraten erreichte exakt die 90 Mandate, die es im Parlament mit seinen 179 Sitzen für eine Mehrheit braucht. Nur wie ihre neue Regierung aussehen soll, ist noch nicht abzusehen.