Wahl in Dänemark : Mette und die toten Nerze

In Dänemark geht ein kurioser Wahlkampf zu Ende. Für Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, die über die Nerz-Affäre stolperte, dürfte es eng werden.

Zupackend, aber umstritten: Wahlplakat für Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in Kopenhagen Bild: Getty

Als der Anruf kam, dass alle Nerze auf ihrer Farm und in ganz Dänemark getötet werden müssten, sei ihr flau im Magen geworden. Sie habe sich hingesetzt, sie habe geweint. Ann-Mona Kulsø Larsen kann sich noch genau an den Tag im November 2020 erinnern. Wenige Stunde später sah sie Ministerpräsidentin Mette Frederiksen im Fernsehen, wie sie die Entscheidung der Öffentlichkeit mitteilte. Man hatte entdeckt, dass Coronaviren in Nerzen mutiert waren, und fürchtete um die Wirksamkeit der Impfstoffe. Alle gut 15 Millionen Tiere sollten getötet werden, auch die etwa 15.000 Nerze auf der Farm von Kulsø Larsen.

Dass diese Entscheidung die Regierung später in Bedrängnis brachte und schließlich zu Neuwahlen geführt hat, macht für Kulsø Larsen keinen Unterschied mehr. Die Tiere sind tot, sie will nicht von vorne anfangen. Die Sozialdemokraten von Frederiksen dürften trotzdem wieder stärkste Kraft werden. Ob sie Ministerpräsidentin bleibt, ist eine andere Frage.