Vor der Wahl : In Brasiliens Politik geht es zu wie auf dem Transfermarkt

Schon ein halbes Jahr vor den Wahlen in Brasilien hat sich die Zusammensetzung des Kongresses komplett verändert. Der Grund: Politische Amtsträger haben die Möglichkeit, noch während ihres Mandates die Partei zu wechseln. Etwa 130 Abgeordnete in Brasília haben das bis Anfang April geöffnete Zeitfenster – das der Transferperiode beim Fußball gleicht – für einen Wechsel genutzt, das entspricht etwa einem Viertel aller Abgeordneten. Auf regionaler Ebene sind es in einigen Bundesstaaten insgesamt sogar Tausende, die nun für eine andere politische Farbe antreten. Sie erhoffen sich von ihrem „Transfer“ vor allem eine gute Ausgangslage für die Wahlen im Oktober, wenn die Brasilianer neben dem Präsidenten auch neue Abgeordnete und Senatoren sowie Gouverneure und Regionalparlamente wählen.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Die Auswahl an Parteien ist riesig. Nicht weniger als 32 zählt das Land, 23 davon sind im Kongress vertreten. Eine bei der letzten Wahl eingeführte Sperrklausel soll bis 2030 auf drei Prozent der gültigen Stimmen angehoben werden, um dem Wirrwarr etwas beizukommen. Parteien, die an dieser Hürde scheitern, verlieren die Finanzierung aus einem staatlichen Fonds sowie die freie Werbezeit im Rundfunk. Dadurch dürfte die hohe Zahl der Parteien im Kongress künftig maßgeblich reduziert werden. Mit Ausnahme weniger Traditionsparteien haben die wenigsten eine treue Basis in der Bevölkerung. Den meisten mangelt es an einem klaren Profil.