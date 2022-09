Aktualisiert am

Wahl in Brasilien : Was passiert, wenn Bolsonaro verliert?

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro am 7. September, dem Unabhängigkeitstag Brasiliens, auf einer Militärparade Bild: Bloomberg

Die Stimmung in Brasilien ist schon vor der Wahl am Sonntag extrem aufgeladen. Doch was, wenn Bolsonaro verliert? Droht dann ein Sturm auf das Parlament?