Wahl des Likud-Vorsitzenden : Bibis Rivale

Benjamin Netanjahu hatte seine Likud-Partei fest im Griff, seit er 2005 zum zweiten Mal den Vorsitz übernahm. Doch nachdem er im November wegen Korruption angeklagt worden war, geriet Israels amtierender Ministerpräsident in Bedrängnis. Nach außen wirkte die Partei lange noch weitgehend geschlossen. Doch schließlich stellte ein Rivale Netanjahus die Machtfrage: Gideon Saar. Er forderte, umgehend parteiinterne Vorwahlen abzuhalten.

Schon im Sommer hatte der frühere Bildungs- und Innenminister zu verstehen gegeben, er stünde bereit, Netanjahu an der Spitze des Likuds zu beerben. Dass er den Druck nach der Anklage des Ministerpräsidenten erhöhte, hing auch mit der schwierigen Regierungsbildung zusammen, die sich seit der Wahl vom 17. September hinzog.

Mitte Dezember verstrich schließlich die dritte Frist, ohne dass es gelungen wäre, einen Knesset-Abgeordneten mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Das Parlament stimmte für seine Auflösung, am 2. März soll neu gewählt werden – zum dritten Mal innerhalb von zwölf Monaten.

Saar weiß, dass der Likud dann abermals Stimmen einbüßen könnte. Und er weiß, dass der Grund für die Blockade in der Person des Ministerpräsidenten zu suchen ist. „Es gibt nicht eine einzige Person, die glaubt, dass Netanjahu nach einer dritten oder vierten Wahl Erfolg dabei haben wird, eine Regierung zu bilden“, sagte er.

Tatsächlich waren Beobachter unisono der Ansicht, dass nach einem Wechsel an der Likud-Spitze der Weg für eine Koalition mit der Blau-Weiß-Partei von Benny Gantz frei wäre. Daher wollte Saar die Führungsfrage rasch klären. Netanjahu versuchte hingegen, die Entscheidung hinauszuzögern.

Schließlich lenkte er aber ein: Am Donnerstag waren die etwa 116.000 Likud-Mitglieder aufgerufen, über den künftigen Vorsitzenden abzustimmen. Das Ergebnis sollte in der Nacht zum Freitag feststehen.

Netanjahu ging zwar als Favorit ins Rennen. Doch Saar genießt seit langem Popularität in der Partei. Der heute 53 Jahre alte Jurist wurde 2003 erstmals in die Knesset gewählt, nach einer fünfjährigen Auszeit aus der Politik zog er im April wieder in das Parlament ein.

Politisch trennt ihn und Netanjahu nicht viel. Saar vertritt rechtskonservative Positionen, etwa lehnt er die Gründung eines palästinensischen Staats ab. Zugleich hat er den Rechtsstaat gegen Netanjahus Versuche verteidigt, sich der Strafverfolgung zu entziehen. In seinen Attacken auf den angeschlagenen Parteichef versuchte Saar, sachlich zu bleiben; immer wieder hob er hervor, dass er das Wohl der Partei im Blick habe.

Ob das auch eine Mehrheit der Parteimitglieder so sieht, ist fraglich. Aber selbst wenn nicht, hätte Saar sich in eine gute Ausgangsposition gebracht. Denn angesichts der immer größeren juristischen und politischen Bedrängnis, in die Netanjahu geraten ist, dürfte es wohl nur noch eine Frage der Zeit sein, bis er sich nicht mehr an der Spitze des Likuds halten kann.