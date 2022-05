Wahl auf den Philippinnen : Der Sohn des früheren Diktators liegt vorne

Die junge Mutter hatte sich morgens besonders früh aus dem Bett gequält. Sie wollte eine der ersten sein, die an diesem Tag ihre Stimme für einen neuen Präsidenten abgeben. Doch schon um sechs Uhr hatte sich vor ihrem Wahllokal eine Schlange gebildet. Und nun wartet Honey Grace Aniran, 27, seit bald vier Stunden vor der San-Antonio-Oberschule in Makati, dem Finanz- und Geschäftsviertel von Manila, auf der Straße. „Ich bin so frustriert“, sagt die Hausfrau, während die Sonne auf den Regenschirm brennt. Ihr eineinhalb Jahre alter Sohn hängt derweil ermattet in den Armen ihres Ehemannes. Die Hitze ist kaum zu ertragen, auf fast 35 Grad Celsius ist das Thermometer mittlerweile geklettert. Das Paar hat nichts gegessen, nur etwas Wasser getrunken. Dennoch will es nicht aufgeben. „Diese Wahl ist wichtig für die Zukunft der Philippinen und die Zukunft unserer Kinder“, sagt die Frau.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Angesichts der widrigen Umstände erscheint es umso erstaunlicher, dass sich so viele Menschen am Montag an den Wahllokalen versammelten. Der Urnengang wurde nicht nur durch lange Wartezeiten und große Hitze erschwert. Aus verschiedenen Regionen kamen Berichte über defekte Wahlgeräte. Auch an der San-Antonio-Schule in Makati lief offenbar nicht alles reibungslos. Eine Frau berichtet, die ebenerdig aufgebaute Wahlmaschinen für Wähler höheren Alters und mit körperlichen Gebrechen seien kaputt gewesen. Ihre betagte Mutter habe deshalb Treppen steigen müssen. Auch von sporadischer Gewalt wird berichtet. Besonders betroffen war die Provinz Maguindanao im Süden der Philippinen. Dort waren am Sonntag neun Menschen bei Granatattacken verletzt worden. Am Montagmorgen wurden drei Menschen bei einer Schießerei in der Nähe eines Wahllokals getötet.

Die Gewalt hat wohl eher nichts mit der Präsidentenwahl zu tun. Denn an diesem Mammutwahltag wählen die mehr als 67 Millionen Wahlberechtigten auch einen neuen Vizepräsidenten, zwölf Senatoren, 300 Unterhausabgeordnete und etwa 18.000 Bürgermeister, Gouverneure und andere lokale und regionale Repräsentanten. Auf den Philippinen ist es nicht ungewöhnlich, dass die politische Auseinandersetzung auf den unteren Ebenen mit Waffengewalt geführt wird. Da aber auch bei der Wahl für den Nachfolger des scheidenden Präsidenten Rodrigo Duterte einiges auf dem Spiel steht, erscheint die Nervosität diesmal besonders hoch. In der philippinischen Presse fanden sich in den vergangenen Tagen psychologisierende Artikel über ein erhöhtes Gefühl der Anspannung, das viele Menschen schon in den Tagen vor der Wahl verspürt hätten.

Die wichtigste Wahl seit den Siebzigerjahren?

Der bekannte Politikwissenschaftler Richard Heydarian sprach vor der Wahl immerhin auch schon von der wohl wichtigsten Wahl in dem südostasiatischen Land seit den Siebzigerjahren. Denn wenn die Umfragen richtig liegen, stehen die Chancen gut, dass auf den Philippinen bald wieder ein Mitglied der berühmt-berüchtigten Marcos-Familie die Macht ausübt. Auf 56 Prozent der Stimmen käme der Kandidat Ferdinand Marcos Jr. den letzten Umfragen zufolge. Wie philippinische Medien am Montag unter Berufung auf Angaben der amtlichen Wahlkommission berichteten, lag Marcos bei mehr als doppelt so vielen Stimmen wie seine Hauptrivalin, die amtierende Vizepräsidentin Leni Robredo. Zu diesem Zeitpunkt hatte fast die Hälfte der 70.000 Wahllokale ihre Resultate an die Kommission übermittelt.