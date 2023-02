An der Geschichte des „Wagner“-Söldners Andrej Medwedjew, der in Oslo Asyl beantragte, mehren sich Zweifel. Dabei geht es auch um die Frage, ob der russische Inlandsgeheimdienst FSB vorher von der Flucht gewusst hat.

Andrej Medwedjew ist durch seine Flucht berühmt geworden. Weltweit berichteten Medien über den Russen, der in Norwegen Asyl beantragte und angibt, Kommandeur der russischen Söldnertruppe „Wagner“ in der Ukraine gewesen zu sein. Kürzlich gab er dem amerikanischen Nachrichtensender CNN ein Interview. Medwedjew lebt derzeit in Oslo, bewegt sich frei in der Stadt. Der Zeitung „Aftenposten“ sagte er, er schätze Norwegen sehr, dort sei alles so menschlich, wenn die Polizei etwas von einem wolle, werde man zu einer Tasse Tee eingeladen. Doch in Norwegen mehren sich die Zweifel an seiner Fluchtgeschichte.

In der Nacht auf den 13. Januar hatte Medwedjew die Grenze zwischen Russland und Norwegen überquert. Seine Fluchtgeschichte, die er einem russischen Menschenrechtsaktivisten erzählte, klingt wie aus einem Spionageroman: Mithilfe eines fremden Passes passierte er Grenzkontrollen, dann überwand er mehrere Zäune, rannte über einen zugefrorenen Grenzfluss, das dünne Eis zerbarst unter seinen Füßen, Hunde bellten. „Ich hörte zwei Schüsse, Kugeln zischten vorbei.“

Was wusste der FSB?

Doch auf norwegischer Seite hat niemand Schüsse gehört. Dazu gebe es keine Informationen, sagt Jens-Arne Høilund vom Kommissariat für die norwegisch-russische Grenze der F.A.Z. Gleiches berichteten Anwohner gegenüber norwegischen Medien. Norwegens Grenzschutz wurde in der Nacht um 0.49 Uhr vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB, der für den Grenzschutz verantwortlich ist, informiert, dass eine Person hinüberkomme. Darüber hatte zuerst die Zeitung „Aftenposten“ berichtet. Høilund bestätigt den Vorgang. Das sei normal, sagt er. Es gebe ein Abkommen, dass man sich über Vorgänge an der Grenze informiere. Nicht normal war, dass dann erst um 1.36 Uhr ein Norweger anrief, bei dem Medwedjew angekommen war. Er wohnt Berichten zufolge nur wenige Hundert Meter entfernt von der Grenze. Hatte der russische Grenzschutz demnach schon angerufen, noch bevor Medwedjew die Grenze überquert hatte?

Høilund sagt, die russische Grenze sei sehr gut gesichert. Es gebe elektronische Überwachung, einen Zaun, Stacheldraht. Zudem müsse man mehrere FSB-Checkpoints passieren. „Der Bereich ist ohne Hilfe schwierig zu betreten.“ Medwedjew sagte CNN, Mitarbeiter von Menschenrechtsorganisationen haben ihm geholfen. Als er sich dem letzten Grenzposten genähert habe, habe ihm ein Mann aus Murmansk geholfen, der einen Pass eines anderen Mannes gefunden habe, der ihm ähnlich sah. „Der Pass half mir, an dem Grenzposten vorbei und näher an die Grenze zu kommen.“ Bei der Überwindung der Grenze habe ihm sein Militärtraining geholfen.

Norwegen teilt mit Russland eine knapp 200 Kilometer lange, eisige Grenze. Die finnisch-russische Grenze hingegen ist mehr als 1300 Kilometer lang, dort besteht die Landschaft überwiegend aus Seen und Wäldern. Warum kam er ausgerechnet über die Grenze im hohen Norden? Medwedjew sagte dazu CNN, die Grenze mit Norwegen sei „nicht so geschützt wie die Grenze mit Finnland“. Ob das zutrifft, ist unklar.

Offene Fragen zu Medwedjews Zeit bei „Wagner“

Zur Grenze nach Norwegen gebe es auf russischer Seite Checkpoints kilometerweit im Landesinneren, das Gebiet sei militärisch gesichert und sehr gut geschützt, sagt Rasmus Gjedssø Bertelsen, der an Norwegens Arktischer Universität lehrt. Laut Jussi Laine, Professor für Grenzstudien an der Universität Ostfinnland, gilt das auch für die russisch-finnische Grenze. Die finnischen Grenzpolizisten witzelten stets, dass die Russen auf der anderen Seite die Menschen alle aufhalten, sodass der Job in Finnland sehr einfach sei, sagt Laine.

Ungereimtheiten gibt es auch bei Medwedjews Angaben zu seiner Zeit bei „Wagner“, so variieren etwa seine Darstellungen zur Dauer seines Dienstes; für die meisten seiner Behauptungen fehlen Belege. Bei der Söldnertruppe kommandierte er eigenen Angaben nach einen Sturmtrupp. Auch gab er an, in seiner Einheit habe Jewgenij Nuschin gedient, der später als „Verräter“ vor laufender Kamera mit einem Vorschlaghammer getötet worden war.

Nach seiner Desertion will Medwedjew in Sankt Petersburg seine Militärmarke beim „Wagner“-Hauptquartier abgegeben haben, davon wurde ein Video veröffentlicht. Warum er das tat, ist unklar, schließlich könnte die Marke doch der Untermauerung seiner Geschichte dienen. Vielleicht, so wird in Norwegen gemutmaßt, wollte er damit einen Asylgrund schaffen.

Gegenüber CNN ging Medwedjew auf Exekutionen ein, die innerhalb der Söldnertruppe begangen werden. Die dienten dazu, Neuankömmlinge einzuschüchtern. Doch stritt er ab, dass die Söldner Kriegsverbrechen an Zivilisten verübten. „Ich kenne solche Fälle nicht.“ Bei „Wagner“ gebe es „strenge Regeln“. Wer diese breche, werde bestraft, sagte Medwedjew. Das steht im Widerspruch zu zahlreichen Berichten über Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen von „Wagner“-Söldnern.