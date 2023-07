Aktualisiert am

Wagner in Mali : Als die weißen Kämpfer kamen

Die Angriffe auf Zivilisten in Mali nehmen kein Ende. Ein Bericht von Human Rights Watch wirft Söldnern in Mali Gräueltaten vor.

In Mali haben das Militär und ausländische Kämpfer nach Recherchen der Organisation Human Rights Watch (HRW) weitere schwere Menschenrechtsverletzungen begangen. Seit Dezember seien „mehrere Dutzend Zivilisten“ im Zentrum Malis umgebracht worden oder seien gewaltsam verschwunden, schreibt die Organisation in einem neuen Bericht. Die Täter hätten zudem geplündert, Eigentum zerstört und angeblich Gefangene gefoltert. Bei den ausländischen Kämpfern handle es sich offenbar um Söldner der russischen Gruppe Wagner.

Ein Zeuge berichtete von Schüssen aus einem Militärhubschrauber in der Nähe eines Marktes. „Hinter mir fielen zwei Menschen zu Boden, erschossen von den Hubschraubern.“ Ein weiterer Zeuge sprach von einem Überfall „weißer“ Kämpfer auf ein anderes Dorf. Sie hätten geplündert, Bewohner verprügelt und 17 Männer festgenommen. Später seien acht Leichen gefunden worden.

Die Menschenrechtsorganisation hatte 40 Personen von Anfang März bis Ende Mai am Telefon befragt. Außerdem wertete sie ein Video aus. Die Gräueltaten sollen sich demnach in vier Dörfern in den Regionen Mopti und Ségou während der Militäreinsätze gegen islamistische Terroristen ereignet haben. Bis auf einen seien nicht französisch sprechende Männer daran beteiligt gewesen, die Befragten beschrieben diese als „Weiße“, „Russen“ oder „Wagner“.

„Der bevorstehende Abzug der UN-Friedenstruppen macht es für die malischen Behörden wichtiger denn je, die Zivilbevölkerung zu schützen“, sagte Carine Kaneza Nantulya, stellvertretende Afrika-Direktorin bei Human Rights Watch. Die Afrikanische Union und die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten sollten den Druck auf die Behörden erhöhen, die Übergriffe zu beenden und die Täter zur Verantwortung zu ziehen.