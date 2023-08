Die Frage, was die Wagner-Milizionäre in Belarus treiben, besorgt die polnischen, litauischen und lettischen Nachbarn. Alle drei EU- und NATO-Mitgliedstaaten haben die Sicherheitsvorkehrungen an ihren Grenzen zu Belarus verstärkt. Das nimmt der Minsker Machthaber Alexandr Lukaschenko zum Anlass, neuerlich Ängste vor einem westlichen Überfall zu schüren. Das belarussische Staatsfernsehen zeigt Bilder, die zeigen sollen, wie Wagner-Kämpfer belarussische Soldaten ausbilden. Wie jüngst angeblich nahe der Stadt Brest im Westen des Landes, an der Grenze zu Polen.

Dort würden Fallschirmjäger einer örtlichen Brigade trainiert, berichtete der Sender Belarus 1 am Samstag und zeigte Bilder von Uniformierten im Wald. „Dabei benutzen die Krieger aktiv die Erfahrung der SWO“, sagte die Ansagerin, die mit dieser Abkürzung Russlands Formel der „speziellen Militäroperation“ für den Krieg gegen die Ukraine verwandte. „Um auf dem Laufenden zu sein über moderne Militärtrends, führen die Brester Fallschirmjäger Trainings mit Ausbildern des privaten Militärunternehmens Wagner durch.“ Dafür seien auf dem Brester Truppenübungsplatz „die aktuellsten und nötigsten Bestandteile von Kampfhandlungen abgearbeitet worden“.