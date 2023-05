An der Fluchtgeschichte des Söldners Andrej Medwedjew hatte es bis zuletzt Zweifel gegeben. Nun will er offenbar in seine russische Heimat zurück.

Andrej Medwedjew am 25. April vor einem Gericht in Oslo Bild: EPA

Der frühere Mitarbeiter der russischen Söldnertruppe „Wagner“, der in Norwegen Asyl beantragte, will nach Russland zurückkehren. Das teilte Andrej Medwedjew in einem Video mit, das der im Exil lebende russische Menschenrechtsaktivist Wladimir Ossetschkin auf Youtube veröffentlichte. Ossetschkin hatte Medwedjew bei seiner Flucht aus Russland geholfen. In dem Video sagt Medwedjew, dass er die russische Botschaft wegen seines Rückkehrwunsches kontaktiert habe.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Er habe gehofft, dass er in Norwegen Frieden und Ruhe finden könne, dies sei ihm aber nicht gelungen. Er fühle sich wie ein Junge in einem großen Spiel, und das wolle er nicht länger sein, so Medwedjew. Er wolle zurückkehren, auch wenn es für ihn in Russland gefährlich werden könnte. Medwedjew zitierte als Begründung für seinen Rückkehrwunsch auch ein russisches Sprichwort: „Wo man geboren wurde, da ist man auch nützlich.“