Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, trägt jeden Tag in monotonem Schnellsprech einen Lagebericht zu den Kämpfen in der Ukraine vor. In der Regel ist das eine lange Aneinanderreihung von Erfolgsmeldungen der russischen Streitkräfte, so auch am Freitagmittag. Doch ein Satz in Konaschenkows Auftritt war für den Chef der Söldnertruppe „Wagner“ Anlass, der russischen Armee in einem neuen Video Flucht aus ihren Positionen bei Bachmut und Hochverrat vorzuwerfen.

Zur „Erhöhung der Standfestigkeit der Verteidigung“ habe eine Einheit „unter Berücksichtigung der günstigen Bedingungen des Berchowskij-Stausees“ nordwestlich von Bachmut neue Positionen eingenommen, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums. Das sei kein „taktischer Rückzug“, sondern nur Flucht, wütete Jewgenij Prigoschin bald darauf auf seinem Telegram-Kanal. In der Stadt Bachmut machten seine Kämpfer Fortschritte, behauptete der Anführer der privaten Miliz.

Armee torpediere Söldner

Sie rückten Straße um Straße vor: „Uns fehlen noch etwa 20 Wohnblocks, dann ist die ganze Stadt genommen“, sagte Prigoschin. Doch das bringe Russland überhaupt nichts, weil Verteidigungsminister Sergej Schojgu und Generalstabschef Walerij Gerassimow die Erfolge von „Wagner“ zielstrebig zunichtemachten. Weil die Flanken in Bachmut wegbrächen, drohe Russland eine „große Katastrophe“.

Schon am Dienstag hatte Prigoschin behauptet, Einheiten der 72. Motorisierten Schützenbrigade der russischen Armee hätten ihre Positionen bei Bachmut den Ukrainern auf einer Breite von zwei Kilometern und einer Tiefe von 500 Metern kampflos überlassen. Die Einnahme des entsprechenden Gebiets wurde von den ukrainischen Truppen später bestätigt.

Laut dem amerikanischen Thinktank Institute for the Study of War zeigt die Geschichte dieser Brigade die grundsätzlichen Probleme der russischen Streitkräfte. Die Brigade sei erst im August 2022 neu geschaffen worden und habe schon im Monat darauf bei der Befreiung von großen Teilen des Gebiets Charkiw durch die ukrainischen Truppen schwere Verluste erlitten. Darauf sei die Brigade im Süden der Ukraine eingesetzt worden, wo sie während der ukrainischen Vorstöße im Herbst wieder Niederlagen erlitt.

Rekrutiert aus dem Gefägnis

Prigoschin wiederholte die Vorwürfe, die er seit Langem gegen die Armee erhebt: Zunächst seien seine Truppen personell geschwächt worden, sodass sie die Flanken nördlich und südlich von Bachmut nicht mehr selbst besetzen konnten, sondern den regulären Streitkräften überlassen mussten, dann sei seinen Truppen die nötige Munition verweigert worden, sodass der Blutzoll seiner Leute unnötig hoch und ihr Vormarsch gebremst worden sei. Auch jetzt bekomme seine Truppe nur einen Bruchteil der Geschosse, die sie benötige.

Prigoschin hatte die Kämpfer für seine Einheit vergangenes Jahr in russischen Gefängnissen rekrutiert, das wurde ihm Anfang dieses Jahres jedoch untersagt. Nach Berichten russischer Menschenrechtler ist inzwischen das Verteidigungsministerium dazu übergegangen, auf diese Weise neue Soldaten zu gewinnen. Amerikanischen Berichten zufolge sind die Verluste von „Wagner“ deutlich höher als die der regulären Streitkräfte.

Laut Berichten ehemaliger “Wagner“-Kämpfer in exilrussischen Medien, die sich mit entsprechenden Berichten ukrainischer Soldaten in ukrainischen Medien decken, liegt das auch daran, dass bei “Wagner“ Männer in Sturmangriffen über offenes Feld verheizt werden. Nach ukrainischen Darstellungen fehlt es den „Wagner“-Truppen nicht an Munition. In einem Bericht des russischen Exilmediums „Meduza“ diese Woche hieß es unter Berufung auf kremlnahe Quellen, Prigoschin wolle mit den Attacken auf die Armeeführung womöglich von eigenen Misserfolgen ablenken.