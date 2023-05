Wagner-Chef Jewgenij Prigoschin in einem Video, das in der Nacht zum Freitag auf dem Telegram-Kanal seines Pressedienstes veröffentlicht wurde Bild: AFP

Es ist Nacht, hinter Jewgenij Prigoschin liegen auf einer Wiese einige Dutzend blutige Leichname. „Das sind Jungs von Wagner, die heute gefallen sind, das Blut ist noch frisch“, sagt der Anführer der russischen Söldnergruppe Wagner in einem Video, das in der Nacht zum Freitag auf dem Telegram-Kanal seines Pressedienstes veröffentlicht wurde. „Und jetzt hört mich, ihr Hunde, das sind irgendwessen Väter und Söhne. Und der Abschaum, der uns keine Munition liefert, wird in der Hölle ihre Eingeweide fressen!“ Wen er damit meint, sagt Prigoschin auch: „Schojgu, Gerassismow, wo – Hunde – ist die Munition? Schaut sie an, Hunde!“

Sergej Schojgu ist Russlands Vertei­digungsminister, Walerij Gerassimow Chef des russischen Generalstabs. Mit dem nächtlichen Video hat Prigoschin seinen seit Langem schwelenden Konflikt mit der russischen Armeeführung weiter eskalieren lassen. Nach den mit drastischen Bildern unterlegten wüsten nächtlichen Beschimpfungen legte Prigoschin am Freitag mit einem weiteren Video nach. Darin steht Prigoschin in voller Kampfmontur und umgehängter Waffe vor einer Gruppe vermummter Kämpfer und verliest eine Erklärung an die Führung der Streitkräfte, den „Oberkommandierenden und das Volk Russlands“, in der er ankündigt, dass seine Leute ab dem 10. Mai die Positionen in der umkämpften Stadt Bachmut verlassen würden.

Prigoschin beschuldigt das Verteidigungsministerium und die Armeeführung seit Monaten, seine Leute aus Neid über die Erfolge der Wagner-Kämpfer im Stich zu lassen. Einheiten der Armee kä­men ihnen nicht zu Hilfe, und sie erhielten nur einen Bruchteil der benötigten Munition. Ende Februar hatte er der Armeeführung deshalb erstmals ein Ultimatum gestellt: Würden seine Truppen nicht besser versorgt, sei Bachmut nicht zu halten. Das Verteidigungsministerium widersprach den Anschuldigungen, doch Prigoschin verkündete wenige Tage später, die Lieferung der geforderten Munition habe begonnen. Vorige Woche drohte Prigoschin dann – noch ohne ein Datum zu nennen – mit dem Rückzug seiner Kämpfer aus Bachmut: „Wenn der Mangel an Munition nicht behoben wird, sind wir gezwungen, uns organisiert zurückzuziehen, um später nicht wie feige Ratten zu fliehen.“

Im Durchschnitt hätten seine Leute in den vergangenen Monaten nur 30 Prozent der benötigten Munition erhalten, behauptete Prigoschin. Seit dem 1. Mai seien seine Kämpfer „praktisch vollständig“ vom Nachschub mit Artilleriemunition abgeschnitten. Dennoch würden die Angriffe auf die Ukrainer noch bis zum 10. Mai fortgesetzt, „um den für die Russen geheiligten Feiertag – den 9. Mai, Tag des Sieges – mit dem Glanz der russischen Waffen zu begehen“. Danach würden die Wagner-Kämpfer sich ins Hinterland zurückziehen, um „unsere Wunden zu lecken“ und einem „sinnlosen Tod“ zu entgehen.

Schon vor dem im Frühjahr offen ausgebrochenen Streit über Munitionslieferungen hatte Prigoschin Verteidigungs­ministerium, Armeeführung und die politische Elite in Moskau regelmäßig hart at­tackiert. Er behauptete, ihre Unfähigkeit, Bequemlichkeit und Korruption seien der Grund für die Misserfolge der russischen Truppen im Krieg in der Ukraine. Er hat dabei die Unterstützung von rechtsextremen Kriegsbefürwortern, die ein brutaleres Vorgehen fordern.

Als seine Verbündeten in der Armee gelten Generäle, die den Ruf besonderer Grausamkeit haben – etwa General Sergej Surowikin, der von Oktober bis Januar Kommandeur der russischen Streitkräfte in der Ukraine war. Ein solcher Militär trat am Freitag direkt in die Dienste Prigoschins: der vorige Woche als stellvertretender Verteidigungsminister entlassene General Michail Misinzew. Misinzew soll im Frühjahr vorigen Jahres die russischen Truppen befehligt haben, die Mariupol belagert und zerstört haben – was ihm den Beinamen „Fleischer von Mariupol“ einbrachte.

Auch in den am Freitag veröffentlichten Videos zog Prigoschin über Männer „in teuren Klubs“ her, deren Kinder Youtube-Videos drehten, während an der Front durch ihre Schuld Freiwillige dahingeschlachtet würden. Er werde dafür sorgen, dass Verteidigungsminister Schojgu und Generalstabschef Gerassimow für Tod und Verwundung Zehntausender Kämpfer, an denen sie Schuld trügen, „vor deren Müttern und Kindern“ zur Verantwortung gezogen würden. Einen Kommentar des Kremls zu diesen Vorfällen gab es zunächst nicht. Man habe die Be­richte natürlich gesehen, sagte Putins Sprecher Dmitrij Peskow, „aber ich kann das nicht kommentieren, weil es den Gang der militärischen Spezialoperation betrifft“.