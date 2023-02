Der Chef der Söldnertruppe „Wagner“ stand in Moskau lange in hoher Gunst. Jetzt klagt Jewgenij Prigoschin, die Armee gebe seinen Leuten keine Munition mehr. Das Verteidigungsministerium widerspricht ihm öffentlich.

In Ungnade gefallen? Der Chef der Söldnertruppe „Wagner“, Jewgenij Prigoschin, und der russische Präsident Wladimir Putin 2011 in Moskau. Damals war Prigoschin Putins Koch. Bild: AP

Im Ringen zwischen Jewgenij Prigoschin, dem Eigner der „Wagner“-Söldnertruppe, und Russlands Verteidigungsministerium hat sich das Blatt gewendet. Vom Herbst bis in den Januar hatte der glatzköpfige Geschäftsmann, der mit Verpflegungsaufträgen für staatliche Stellen wie die Armee, Schulen und Kindergärten reich geworden ist, das reguläre Militär vor sich hergetrieben. Von Seiten „Wagners“ kam sogar persönliche Kritik an Verteidigungsminister Sergej Schojgu, Generalstabschef Valerij Gerassimow und einem weiteren General, dem Versäumnisse im Ukrainekrieg angelastet wurden.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Im vergangenen Oktober wurde einem anderen General, Sergej Surowikin, das Kommando über die „spezielle Militäroperation“ gegen die Ukraine übertragen, und Prigoschin triumphierte. Der 61 Jahre alte Mann aus Leningrad, dem heutigen Sankt Petersburg, der in jungen Jahren selbst in sowjetischen Straflagern einsaß, klang selbstbewusst und siegessicher. In einer Rekrutierungstour durch russische Straflager holte er Zigtausende Häftlinge zu „Wagner“ und an die Front, wo viele von ihnen mittlerweile gefallen sind.