Kaum hatte Präsident Wladimir Putin den Aufständischen am Samstagmorgen „Verrat“ vorgeworfen, meldete sich deren Anführer, Jewgenij Prigoschin, mit einer weiteren wütenden Audiobotschaft zu Wort. „Zum Heimatverrat: Der Präsident hat sich zutiefst geirrt“, sagt Prigoschin darin. Die Kämpfer seiner Wagner-Miliz seien allesamt Patrioten. „Niemand hat vor, sich auf Forderung des Präsidenten, des FSB oder von sonst irgendwem reumütig zu zeigen. Weil wir nicht wollen, dass das Land länger mit Korruption, Betrug und Bürokratie lebt.“

Das ist die Auflehnung gegen Putin, der offene Bruch mit dem Präsidenten. Dabei hatte Prigoschin zunächst seinen Aufstand gegen Verteidigungsminister Sergej Schojgu und Generalstabschef Valerij Gerassimow gerichtet, mit denen er seit Monaten öffentlich ringt.

Mit jedem Monat, mit jedem Auftritt schien der Ehrgeiz des gerade 62 Jahre alt gewordenen Petersburgers zu wachsen. Jahrelang blieb der Geschäftsmann im Hintergrund. Erst im vergangenen Herbst bekannte er sich zunächst zur Wagner-Miliz und dann zur sogenannten Trollfabrik, die im Interesse des Kremls im amerikanischen Präsidentenwahlkampf 2016 mitgemischt hatte. Früher hatte Prigoschin Journalisten, die ihn mit diesem Graubereich russischen Einflusses verbanden, mit Klagen überzogen. Etliche, die dazu recherchierten, bezahlten dies mit dem Leben, ohne dass die Taten aufgeklärt worden wären.

Doch seit Prigoschins Kämpfer im Ukrainekrieg als „Retter der Heimat“ auftreten konnten, änderte sich der Ansatz ihres Anführers. Prigoschin suchte die Öffentlichkeit und rückte immer mehr in die Rolle eines derben Volkstribuns, der die Sprache seiner Leute spricht, den mit Flüchen gespickten Jargon der sowjetischen und russischen Straflager, in denen Prigoschin in seiner Jugend ebenfalls einsaß, lange vor seiner Karriere als Putins „Koch“.

„Einer, der es geschafft hat und anderen hilft“

Seine Miliz zog in der Frühzeit besonders ehemalige Mitglieder der Streit- und der Sicherheitskräfte an. Männer, die früh in Rente gehen, aber noch kräftig und von Gewalterfahrungen geprägt sind – und nun eine neue Arbeit und Gemeinschaft fanden. Dabei verquickte Wagner geopolitische Interessen des Putin-Russlands etwa in Syrien und in Mali mit Geschäftsinteressen in der Rohstoffförderung. Das in Russland weiterhin illegale „private Militärunternehmen“ bot dem Kreml die Möglichkeit, jede Verbindung zu den Machenschaften abzustreiten.

Der Überfall auf die Ukraine von Ende Februar vorigen Jahres bot Prigoschin dann die Möglichkeit, seine Rolle als Problemlöser Putins auszubauen, und zwar, als dessen reguläres Militär immer größere Schwierigkeiten bekam. Für die Miliz rekrutierte Prigoschin persönlich in Straflagern Häftlinge, die dann zu Zigtausenden vor ukrainischen Städten wie Bachmut und Soledar fielen. Anfangs gab es noch halbherzige Dementis zu diesen Auftritten. Doch bald brüstete sich Prigoschin persönlich mit einer Rolle als oberster Vaterlandsverteidiger – auch auf Kosten des regulären Militärs.

Doch zugleich blieb er auf das Verteidigungsministerium angewiesen. Das machte ihn verwundbar. Wütend rechnete Prigoschin vor, wie wenig Prozent der angeforderten Munition Wagner bekommen habe, ließ sich zur Illustration vor Dutzenden Leichnamen seiner getöteten Männer filmen. Er ließ in der Ukraine gefallene Milizionäre auf Friedhöfen in ganz Russland mit speziellen Wagner-Kränzen bestatten und sich von seinen eigenen Medienleuten mit überlebenden Sträflingen filmen, denen der Krieg zu einer zweiten Chance verholfen hatte.