Jewgenij Prigoschin hat ein neues Video von sich in Tarnkleidung und mit Gewehr veröffentlicht. Angeblich befindet sich der Chef der Söldnergruppe Wagner in einem afrikanischen Land. Er gibt den loyalen Streiter für Putin und örtliche Auftraggeber.

Jewgenij Prigoschin hat sich mit einer kurzen Videobotschaft zurückgemeldet. Am Montagabend wurde sie auf Te­legram-Kanälen, die der Wagner-Miliz zugeordnet werden, veröffentlicht. Demnach wurde der Clip in „einem afrikanischen Land“ gedreht. Den Zeitpunkt hat Prigoschin, der bewaffnet und in Tarnkleidung vor Männern auf Pick-ups in einer sandigen Ebene auftrat, gewiss bewusst gewählt: Der BRICS-Gipfel in Johannesburg lenkt die Blicke nach Afrika. Der rus­sische Präsident Wladimir Putin wird die Teilnehmer an diesem Mittwoch in einer Videobotschaft auf eine gegen westliche „Kolonisatoren“ evolvierende „multipolare Weltordnung“ ein­schwören.

Gleichzeitig inszeniert sich Prigoschin als loyaler Streiter für Russland und afrikanische Auftraggeber seiner Miliz. „Wir arbeiten“, sagt de Petersburger Unternehmer mit der tiefen Stimme und dem schlichten Satzbau, die vielen als Männlichkeitsattribute gelten. „Temperatur plus 50 Grad. Alles, wie wir es lieben.“ Wagner mache Russland „noch größer, auf allen Kontinenten, und Afrika noch freier. Gerechtigkeit und Glück für die afrika­nischen Völker.“ Prigoschin stellt seine Miliz als Albtraum für islamistische Terroristen dar und wirbt um Rekruten. „Wir nehmen echte Recken, erfüllen weiter die Aufgaben, die vorgegeben worden sind und die wir ver­spro­chen haben, gut zu erledigen.“

Prigoschin sollte nach seinem Aufstand Ende Juni eigentlich mit seinen Kämpfern nach Belarus gehen. So sah es eine vom Minsker Machthaber Alexandr Lukaschenko vermittelte Ab­machung mit dem Kreml offiziell vor. Kurz drauf wurden Aufnahmen Prigoschins verbreitet, die ihn auf einem Stützpunkt im Nachbarland vor Bewaffneten zeigen sollen. Doch dann ließ sich der Milizenführer am Rande von Putins Afrika-Gipfel, der Ende Juli in Sankt Petersburg stattfand, mit ei­nem Vertreter der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) und dem Direktor eines prorussischen Fernsehsenders aus Kamerun ablichten. Prigoschins neuer Auftritt erhärtet die Vermutung, dass der afrikanische Kontinent als Terrain erscheint, auf dem er seine Am­bitionen weiterhin ausleben kann, aber im Einklang mit Putins geopolitischen Interessen und ohne dem Präsidenten an der Heimatfront ins Gehege zu kommen.

Putin besucht Rostow am Don

Putin demonstriert Normalität nach dem Aufstand. Am Samstagmorgen berichtete der Kreml, der Präsident habe im südwestrussischen Rostow am Don eine Sitzung mit dem Stab abgehal­ten, der die Kräfte der „Spezialoperation“, das heißt des Angriffskriegs in der Ukraine, koordiniert. Bilder zeigten Putin mit Generalstabschef Valerij Gerassimow. Prigoschin hatte während seines Aufstands militärische Objekte wie den Stab des Südlichen Militärbezirks in Rostow ohne Gegenwehr besetzt. Jetzt hat Putin dort Präsenz gezeigt.

Der dem russischen Verteidigungsministerium – und damit Prigoschins Rivalen – zugerechnete Telegram-Kanal „Rybar“ reagierte auf die neuen Aufnahmen des Milizenführers mit der Feststellung, als Ergebnis des Aufstands sei ein Problem gelöst worden. Prigoschin und Verteidigungsminister Sergej Schojgu seien „auf verschiedene Einsatzgebiete aufgeteilt worden, um Überschneidungen auf ein Minimum zu reduzieren“. Wirklich aktiv sei Wagner gerade nur in der ZAR und in Mali, hob „Rybar“ hervor. Der Kanal vermutete, das Video sei in Mali entstanden. Die Miliz werde sich vermutlich auf das Grenzgebiet von Mali, Burkina Faso und Niger konzentrieren. Mit den jeweiligen Machthabern habe man sich verständigt, „grünes Licht ist – entweder offiziell oder inoffiziell – erhalten“, so „Rybar“ weiter. Den jüngsten Coup in Niger hatte Prigoschin gelobt und Wagners Dienste beworben. Der Kreml hatte sich, wie üblich bei Coups, verhalten geäußert.