Die Wagner-Truppen Prigoschins sind für Russland auch in anderen Teilen der Welt eine außenpolitische Waffe. Wie geht es nach dem Aufstand in Mali und Libyen weiter?

In Russland scheint der Aufstand der Söldnertruppe Wagner beendet. Die Männer von Jewgenij Prigoschin waren für den Kreml allerdings auch weit jenseits der russischen Grenzen eine außenpolitische Waffe. In Ländern wie Mali und Libyen sind die Wagner-Söldner zu wichtigen Akteuren geworden. Kein Wunder also, dass man dort die Ereignisse vom Samstag gebannt verfolgt hat.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. Folgen Ich folge



Mali ist ein vergleichsweise neuer Einsatzort für die Söldner in Afrika und aufgrund der Präsenz der Friedensmission der Vereinten Nationen (MINUSMA) mit Beteiligung der Bundeswehr für Deutschland von besonderer Bedeutung. Bisher hat die russische Regierung den Söldner-Einsatz unterstützt. Doch seit diesem Wochenende ist unklar, ob dies weiterhin der Fall sein wird. Von offizieller Seite sind die Ereignisse in Russland bisher in Mali nicht kommentiert worden.

Ein Abzug von Wagner aus dem Sahel-Staat könnte sich als zweischneidiges Schwert erweisen. Einerseits werden den Kämpfern schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen, beispielsweise sollen sie an einem Massaker an mehr als 300 Zivilisten in dem Dorf Moura vor gut einem Jahr beteiligt gewesen sein. Andererseits wäre es für die Abwehr der Islamisten und anderer Terrorgruppen ein zusätzlicher Schlag, wenn nach dem Abschied französischer Truppen nun auch noch die russischen Söldner das Land verließen. Zumindest kurzfristig konnten sie an einzelnen Orten Banden zurückdrängen und auf Angriffe reagieren.

Russland stellt Ausbilder und liefert militärische Ausrüstung

Frankreich hatte wegen der sich immer weiter verschlechterten Beziehungen zu der neuen malischen Militärregierung seine Truppen der „Operation Barkhane“ 2022 abgezogen und in andere Länder in der Region verlegt. Vor Kurzem hatte die malische Militärregierung außerdem den „unverzüglichen“ Abzug der Friedensmission der Vereinten Nationen (MINUSMA) gefordert. Die Mission sei „Teil des Problems“ geworden, weil sie die Spannungen im Land verstärke. Ungefähr 13.000 Blauhelm-Soldaten befinden sich in Mali, wenn auch ohne Kampfauftrag. Die Bundeswehr ist mit etwa 1100 Soldaten daran beteiligt. Wie die Bundesregierung mitteilte, soll der Abzug der Bundeswehr weiterhin „geordnet“ verlaufen und in knapp einem Jahr beendet sein.

Der malische Übergangspräsident Assimi Goïta hatte nach zwei Militärputschen 2021 die Macht übernommen. Seitdem wendet sich die malische Regierung verstärkt Russland zu, während sie die französischen Truppen und die Arbeit der MINUSMA mit Schikanen und immer neuen bürokratischen Auflagen systematisch behindert. Insbesondere die Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen durch die MINUSMA versucht die Junta offensichtlich zu unterbinden. Im Februar hatte sie den Chef der damit beauftragten Abteilung der Mission zur unerwünschten Person erklärt und des Landes verwiesen.

Für das private Militärunternehmen Wagner eröffnete sich insbesondere nach dem Abzug Frankreichs ein großes neues Einsatzgebiet in einem Sahel-Land, das reich an Rohstoffen ist und noch dazu freundliche Beziehungen zu Russland unterhält. Einigen Schätzungen zufolge befinden sich etwa 1000 Söldner in Mali. Russland stellt zusätzlich Ausbilder und liefert militärische Ausrüstung, vor allem Hubschrauber. Vor knapp zwei Wochen hatten Goïta und der russische Präsident Wladimir Putin noch in einem Telefonat besprochen, die diplomatischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Beziehungen zu stärken. Jetzt stellt sich die Frage, wie sich die Unterstützung im Sicherheitsbereich ändert.