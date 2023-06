Wagner-Aufstand gegen Putin : Guten Putsch!

Es gehört zum Wesen eines Putsches, dass man zunächst nicht weiß, ob er erfolgreich sein wird. Die Unsicherheit über das Schicksal eines Aufstands, die sich noch nach der Verkündung von dessen Erfolg oder seiner Niederschlagung eine gewisse Zeit halten kann, spiegelt sich in den internationalen Reaktionen – und damit auch im Völkerrecht.

Schon während des später abgebrochenen Marsches der Wagner-Söldner auf Moskau bemühte sich der Westen, den Vorstoß als innere Angelegenheit Russlands darzustellen. Und so ist es auch. Grundsätzlich gilt ferner: In innere Angelegenheiten eines Staates dürfen sich andere Staaten nicht einmischen. Das hat seinen Grund in der souveränen Gleichheit aller Staaten. Das schließt nicht aus, aus humanitären Gründen Beziehungen zu Aufständischen aufzunehmen, um menschliches Leid zu lindern. Auch Putschisten müssen sich an die Grundsätze des humanitären Völkerrechts halten, die auch im Bürgerkrieg gelten. Und der Schutz des Menschen ist immer wichtiger geworden, was sich dann auch in der Frage spiegelt, wann eine Angelegenheit noch eine innere ist, und wann andere Staaten womöglich intervenieren dürfen.