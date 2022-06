Waffenreform in den USA : Ein paar Leben retten

Demonstrantinnen am Samstag in Washington Bild: Reuters

Es war der sechste Jahrestag des Massakers in Florida, des tödlichsten Schusswaffenangriffs in der jüngeren amerikanischen Ge­schichte, an dem die Verhandlergruppe im Senat ihren Erfolg meldete. Auf den Tag sechs Jahre nachdem ein Mann in einem Nachtclub in Orlando 49 Menschen erschossen hatte, schrieb der demokratische Senator Chris Murphy auf Twitter: „Wir haben einen Deal!“ Zehn demokratische und zehn republikanische Senatoren hätten sich parteiübergreifend auf ein „bahnbrechendes Abkommen zur Waffengewalt“ verständigt, das Leben retten werde.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Die Einigung könnte bedeuten, dass zum ersten Mal seit Jahrzehnten nicht nur das Repräsentantenhaus, sondern auch der Senat einem Gesetzentwurf zu verschärften Waffenrechten zustimmt und das Gesetz somit vom Präsidenten unterzeichnet werden kann. Bisher handelt es sich jedoch noch um einen Vorschlag, nicht um einen ausformulierten Gesetzentwurf.