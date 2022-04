Waffenlieferungen : Kann Deutschland keine Panzer liefern, oder will es nicht?

Steht man der Bundesregierung wohlwollend gegenüber, könnte man sagen, sie hat beim Thema Waffenlieferungen viel gelernt. Steht man ihr kritisch gegenüber, müsste man sagen, sie hat erstaunlich oft ihre Position gewechselt. Erst wollte sie der Ukraine gar keine Waffen liefern, man wollte ja noch mit Moskau verhandeln. Dann lieferte sie Raketen, mit denen man Panzer abschießen kann. Dann hieß es plötzlich, die Bundeswehr habe nichts mehr. Dann fand man doch noch was. Und nun, da es um die womöglich kriegsentscheidenden Dinge wie Panzer und gepanzerte Fahrzeuge geht, heißt es: Die können wir nicht entbehren, und schon gar nicht können wir liefern, bevor es andere in der NATO tun.

Wie Deutschland entscheidet, ist für die Ukrainer von erheblicher Bedeutung. Für sie sind deutsche Waffen nicht allein Waffen, mit denen sie sich verteidigen können. Von ihnen geht ein Signal aus. Liefert das mächtigste Land in der Europäischen Union ihnen Panzer, könnten es viele andere ebenfalls tun. Zögert es, könnte es kleineren Ländern zumindest schwerer fallen. Noch dazu stehen entscheidende Wochen in diesem Krieg bevor. Die Russen haben sich aus dem Kiewer Umland zurückgezogen und im Donbass neu formiert.

Ihre Offensive hat schon begonnen, und Fachleute gehen davon aus, dass es dieses Mal anders laufen wird als in den ersten Tagen des Krieges. Nicht allein, dass russische Soldaten damals eher wirkten, als zögen sie in eine Schnitzeljagd statt in eine Schlacht. Sie mussten auch durch enge Gassen und dichte Wälder fahren. Die Ukrainer konnten sich verstecken und sie mit Panzerfäusten angreifen. Was Deutschland und andere ihnen lieferten, war also genau das, was sie brauchten.

Dieses Mal könnten russische Panzer weit vorstoßen, weil sie durch die Steppe fahren. Sie werden mit Treibstoff versorgt, weil sie nahe der Grenze stehen. Sie bekommen womöglich Unterstützung von Hubschraubern und Artillerie. All das macht es für die Ukraine schwieriger, sich zu verteidigen. Sie braucht dafür schwere Waffen, Artilleriegeschütze, Panzer. Also all das, was Deutschland im Moment noch nicht abgeben will.

Von einem Alleingang kann keine Rede sein

Wenn die Ukraine diese Schlacht aber verliert, hätte das dramatische Folgen. Teile ihrer Armee könnten eingekesselt und zerschlagen werden. Große Gebiete östlich des Dnipro wären verloren. Deshalb drängt sich die Frage auf, wie stichhaltig die Argumente der Bundesregierung sind.

Es gibt einige, die man leicht entkräften kann. Als Bundeskanzler Scholz in dieser Woche über Waffenlieferungen redete, legte er Wert darauf, sich abzustimmen. Deutsche „Alleingänge“ bei schweren Waffen wären falsch, sagte er. Da hatten allerdings schon mehrere Länder angekündigt, sie der Ukraine zu liefern. Holland zum Beispiel will gepanzerte Fahrzeuge abgeben, dazu Panzerhaubitzen 2000, die selbst fahren können. Die Amerikaner stellen Hubschrauber und Artilleriegeschütze bereit. Tschechien liefert sowjetische Kampfpanzer. Von einem Alleingang kann also keine Rede sein.

Mehrmals hat Scholz außerdem klargemacht, Deutschland werde keinen Krieg führen. Der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel von der SPD verteidigte diese Zurückhaltung, gerade mit Blick auf Panzer. Wer die liefere, riskiere, dass Russland taktische Atomwaffen einsetze. Wenn das passiert, ist alles möglich, auch ein Konflikt mit der NATO. Kein namhafter Militärexperte stellt in Abrede, dass es oberstes Gebot der Bundesregierung sein muss, Deutschland aus einem Krieg herauszuhalten. Viele weisen aber darauf hin, dass die Sache völkerrechtlich eindeutig ist. Zur Kriegspartei wird nur derjenige, der Soldaten in einen Krieg schickt. Wer Waffen liefert, ist nur parteiisch.