Der Kanzler hat leider recht: Es gibt in Deutschland einen „Überbietungswettbewerb“, wenn es um Waffenlieferungen an die Ukraine geht. Moral ist aber kein Ersatz für eine rationale Strategie.

In einer Hinsicht unterscheidet sich der Ukrainekrieg deutlich von vergleichbaren Konflikten der Vergangenheit: Über Waffenlieferungen ist in der westlichen Öffentlichkeit wohl noch nie so detailreich debattiert worden. Dass Kriegsparteien materiell unterstützt werden, das hat es immer gegeben, nicht zuletzt im Kalten Krieg. In der Regel waren das aber geheime Programme, deren Umfang nur in groben Zügen bekannt wurde. Heute veröffentlichen die Regierungen in Washington und Berlin Listen mit genauen Angaben über die gelieferten Waffen, die bis zur Anzahl an Patronen reichen.

Das kann man als Errungenschaft betrachten, als demokratische Transparenz im digitalen Zeitalter. Allerdings verschafft diese Offenheit den russischen Invasoren einen militärischen Vorteil. Sie können die Entwicklung der ukrainischen Schlagkraft gut einschätzen und sich früh auf neu ankommende Systeme einstellen. Außerdem, und das ist mindestens so problematisch, wird die Entscheidungsfindung damit anfällig für (partei-)politische Manöver.

Kompensation für alte Fehler

Nirgends macht sich das so stark bemerkbar wie in Deutschland. Dass der Bundeskanzler sich über einen „Überbietungswettbewerb“ bei diesem Thema beschwert, ist leider nicht aus der Luft gegriffen. Je länger der Krieg dauerte, desto trommelnder und ultimativer wurden die Forderungen nach der Lieferung von immer neuen und immer schwereren Waffensystemen, nicht zuletzt aus der Ampelkoalition selbst. Auch manche Wissenschaftler verfallen in einen aktivistischen Modus, obwohl sie von den Virologen hätten lernen können, dass es nicht jedem gelingt, in der Hitze des medialen Gefechts seine Reputation zu wahren.

Dass bedeutende, zumal meinungsbildende Teile der Öffentlichkeit die schwierigsten Fragen, die sich seit dem Zweiten Weltkrieg stellen, im Kampagnenstil angehen, ist nur scheinbar ein Widerspruch zur zurückhaltenden, pazifistischen Grundstimmung, die bis zu Putins Angriffskrieg in Deutschland herrschte. Viele in der politischen Klasse wollen die Fehler der deutschen Russlandpolitik offenbar durch eine umso lautere Unterstützung der Ukraine kompensieren.

Der Vorrang des moralischen Arguments hat die Zeitenwende überdauert, da kann die bundesrepublikanische Gesellschaft nicht aus ihrer Haut. Die Grünen, die immerhin aus der Friedensbewegung hervorgegangen sind, haben es besonders gut geschafft, die Waffenlieferungen an die Ukraine zu einer guten und gerechten Sache zu erklären. Das macht es allerdings einfacher, die deutsche Beschlussfassung von außen zu beeinflussen. Der frühere ukrainische Botschafter war darin ein Meister, er machte Deutschland einmal wegen fehlender Waffenlieferungen für viele Tote in seinem Land verantwortlich. Auch Polen übte in der Panzerfrage massiven öffentlichen Druck auf die Bundesregierung aus.

Interessen werden gleichgesetzt

Dass so etwas Wirkung zeigen kann, liegt daran, dass in der deutschen Debatte die ukrainischen Interessen häufig vollkommen mit den westlichen gleichgesetzt werden. Dass die Ukraine „auch unsere Freiheit“ verteidige, wie die Außenministerin sagt, ist nur mittelbar richtig. Am 24. Februar vergangenen Jahres wurde nicht Deutschland angegriffen; die armen Ukrainer kämpfen um ihr eigenes, nacktes Überleben. Deutschland lebt immer noch sicher hinter dem Schutzwall der NATO.

Genau hier liegt der wichtigste Interessenunterschied: Die Ukraine ist (unverschuldet) schon im Krieg, der Westen will nicht hineingezogen werden. Obwohl das so offenkundig ist und das viel zitierte Eskalationsrisiko gerade für den amerikanischen Präsidenten eine überragende Rolle spielt, kommen diese Aspekte in der deutschen Debatte meist nur am Rande vor. Hofreiter tat die Möglichkeit, dass Putin Atomwaffen in der Ukraine einsetzen könnte, mal als „psychologische Kriegsführung“ ab. Auch das ist eine deutsche Tradition im Umgang mit Russland: Risiken werden wegdefiniert.

Eine rationale Strategie besteht sicher nicht in der pauschalen Forderung nach „Diplomatie“, mit der viele Kritiker der Waffenlieferungen ihre Bereitschaft bemänteln, Putin zu geben, was er will. Die Interessen des Westens und der Ukraine stimmen darin überein, dass Russland zurückgedrängt und eingedämmt werden muss. Will man dabei das Risiko des eigenen Kriegseintritts minimieren, dann landet man ziemlich genau bei dem schrittweisen und abgestimmten Vorgehen, das der Westen bisher praktiziert hat.

Die Lieferung moderner Kampfflugzeuge würde die Ukraine ohne Zweifel stärken. Dass sie „russisches Territorium nicht berühren“ dürfen, was Macron als Bedingung nennt, ist am Ende eine Frage des Vertrauens in Kiew; eine Frage der Abwägung sind mögliche russische Reaktionen. Ausschlaggebend sollte das strategische Gesamtbild bleiben, nicht der Lärm in der politischen Kulisse.