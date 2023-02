Der Widerstandsgeist der Ukrainer wird be­wundert und gerühmt, zumindest in der westlichen Welt. Das hat Präsident Wolodymyr Selenskyj soeben auf sei­ner Europa-Tour in London, Paris und Brüssel erfahren. Dem be­drängten Land wird geholfen, po­litisch, humanitär, militärisch. Der amerikanische Präsident hat das Versprechen erneuert, die Ukraine zu unterstützen, „so lange das nötig ist“. Das ist gut, das ist richtig. Aber ist es genug?

Reicht das bislang Geleistete, damit die Ukraine im russischen Unterwerfungskrieg wirklich nicht untergeht, damit sie souverän bleibt und ihre territoriale Integrität bewahrt? Was sind, jenseits der pathetischen Bekundung, die Ukraine verteidige auch „unsere Werte“, eigentlich die Ziele, welche die westlichen Staaten mit ihrer Unterstützung verfolgen?

Das Abwenden der Zerstückelung, Zerstörung und Vernichtung der Ukraine? Einen Sieg Russlands zu verhindern? Soll Russland besiegt werden? Die Beantwortung dieser Fragen ist nicht akademisch, sie ist zentral; nur so lassen sich Umfang, Qualität und Tempo der amerikanisch-europäischen Unterstützung halbwegs qualifiziert beurteilen.

Mit der Attitüde eines gekränkten imperialen Herrschers

Der Historiker Timothy Snyder hat kürzlich eine Liste mit 15 Punkten zusammengestellt, warum ein Sieg der Ukraine notwendig ist. Diese Liste reicht von der Beendigung russischer Gräuel über die Bewahrung der internationalen Rechtsordnung bis zum Ende der Ära der Imperien; von der Schwächung des Ansehens von Tyrannen über die Minderung der Gefahr eines „großen Krieges“ in Europa, zu dem Russland nach einer Niederlage militärisch nicht mehr in der Lage sein würde, bis zum Un­möglichmachen künftiger Rohstoffkriege. Es sind, wie gesagt, nicht weniger als 15 Punkte.

Snyders erster Punkt sind die von den russischen Truppen verübten Verbrechen an der Bevölkerung, er spricht von Völkermord: „Wo immer die Ukrainer Territorium zurückerobern, retten sie Leben und verschaffen dem Recht der Menschen, nicht gefoltert, deportiert und ermordet zu werden, wieder Geltung.“

Für den verstorbenen Politikwissenschaftler Zbigniew Brzezinski wäre vielleicht das Kriegsziel, Russland die imperialen Denk- und Verhaltensmuster auszutreiben, das alles überragende gewesen. Denn ohne die Ukraine hört Russland auf, ein Imperium zu sein. Dieser geo- und mentalitätspolitische Zusammenhang erklärt vermutlich am besten, warum die Wut Wladimir Putins (und seiner Hassprediger) auf eine unabhängige, demokratische, nach Freiheit strebende und nach Westen blickende Ukraine so groß ist.

Es ist die Attitüde des gekränkten imperialen Herrschers. Es ist die Wut desjenigen, der in einer demokratisch verfassten, erfolgreichen Ukraine eine Bedrohung für sein Regime sieht. Und zwar zu Recht.

Viele Panzer sollen erst im kommenden Jahr eintreffen – im Ernst?

Mit anderen Worten: Ist der russische Eroberungskrieg erfolgreich, selbst wenn der territoriale Zugewinn nur begrenzt ist, dann ist Putins neoimperialer, pseudoreligiös verbrämter Eroberungstraum eben nicht ausgeträumt. Andere Länder in Russlands Nachbarschaft, auch Mitglieder von EU und NATO, würden in ständiger Ge­fahr einer russischen Bedrohung le­ben. Es stehen also nicht allein „unsere Werte“ in der Ukraine auf dem Spiel, auch unsere Interessen sind fundamental betroffen.

Vielen westlichen Politikern ist klar, wie sehr globale Interessen und die ihrer Länder vom russischen Angriffskrieg betroffen sind. Nicht wenige freilich tun sich weiterhin schwer mit dieser Einsicht; und wenn sie es einsehen, dann fällt es ihnen schwer, angemessen und mit der gebotenen Dringlichkeit zu reagieren. Die Diskussion darüber, ob Panzer an die Ukraine geliefert werden sollen, hat das gezeigt. Panzer sollen jetzt geliefert werden – viele allerdings erst im kommenden Jahr auf dem Schlachtfeld eintreffen.

Im Ernst? Was passiert bis dahin, vor allem dann, wenn die russischen Militärführer bei der nächsten Offensive nicht abermals so groteske Fehler machen wie nach Beginn der Invasion vor einem Jahr? Verteidigungsfähig soll die Ukraine bleiben, den Angriffen soll sie standhalten können, sagt der neue deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius. Dazu muss sie aber jetzt in den Stand versetzt werden und nicht erst 2024 (einem Präsidentschaftswahljahr in den USA übrigens).

Die Panzer-Frage der vergangenen Monate war eine eminent politische. Versäumnisse, Mängel und Ängste traten zutage. Manche Töne gaben einen Vorgeschmack auf das, was zu hören sein dürfte, wenn die russischen Invasoren nicht gestoppt und nicht zurückgeworfen werden können. Es würde ein Streit darüber entbrennen, wer daran schuld ist, wer die Ukraine „verloren“ hat. Viele Finger würden auf Deutschland zeigen, Zeitenwende hin oder her. Die Frage bleibt: Tut der Westen genug, damit die Ukraine sich behauptet?