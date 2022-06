Waffenlobby in Amerika : „Die Ideologie der NRA schlägt Flammen wie ein Hexengebräu“

Präsident Biden will nach dem Amoklauf in Texas die Macht der Waffenlobby beschneiden. Doch die kämpft gegen Mitgliederschwund und sinkende Einnahmen – und ist nicht das größte Problem.

Wenige Stunden nachdem ein junger Mann mit einem halbautomatischen Gewehr 19 Kinder und zwei Lehrerinnen in einer Grundschule im texanischen Uvalde erschossen hatte, wandte sich Joe Biden an die Amerikaner. „Wann, in Gottes Namen, bieten wir der Waffenlobby die Stirn?“, rief er ihnen entgegen. Doch es war nicht Amerikas größte Waffenlobby, welche die Forderungen nach verschärften Waffengesetzen als Erste empört abwehrte.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington.

Der republikanische Senator aus Texas, Ted Cruz, hatte es noch vor Bidens Äußerungen abgelehnt, die „verfassungsmäßigen Rechte gesetzestreuer Bürger einzuschränken“. Strengere Waffenkontrollen seien nicht effektiv, sagte Cruz. Der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton beklagte am Tag darauf die „politische Agenda“ der Demokraten, den „Waffenbesitz für alle zu beschränken“. Das hätte „nichts verhindert“. Die Liste solcher Äußerungen ließe sich fortführen – von Republikanern, die das amerikanische Recht auf eine Waffe schon verteidigten, noch bevor die „National Rifle Association“ (NRA) sich dazu äußerte.

Noch vor zehn Jahren, nach dem Massaker an der Sandy Hook Grundschule in Connecticut mit 27 Toten, hatten die Waffenbefürworter eine Woche lang in Schweigen verharrt, bis die NRA sich schließlich erklärt hatte. Nach dem Amoklauf in Uvalde hingegen schloss sich die Organisation ihren Vorrednern schnell an, bekundete zwar ihre Anteilnahme, distanzierte sich aber von strengeren Waffengesetzen.

Vor allem hielt sie drei Tage nach dem Massaker ungerührt ihr erstes Jahrestreffen seit 2019 ab – in Houston, nur rund vier Stunden Autofahrt von Uvalde entfernt. Hatte Präsident Biden also recht mit seiner Forderung, der Waffenlobby endlich die Stirn zu bieten? Oder ist das angesichts der ersten Waffenrechtsreform in Amerika seit fast dreißig Jahren, die es nach dem Amoklauf von Uvalde bald durch den Kongress schaffen könnte, nicht mehr nötig?

Vergangene Woche hatte eine Verhandlergruppe aus Demokraten und Republikanern verkündet, man habe sich auf verschiedene Maßnahmen zum Schutz vor Waffengewalt geeinigt. Am Dienstagabend stimmten die Senatoren dann mit 64 zu 34 Stimmen dafür, dass der inzwischen ausformulierte Gesetzentwurf zur Abstimmung kommt. Das könnte heißen, dass zum ersten Mal seit den Neunzigerjahren nicht nur das Repräsentantenhaus, sondern auch der Senat einem Gesetzentwurf zu verschärften Waffenrechten zustimmt und das Gesetz vom Präsidenten unterzeichnet werden kann.

Die Vorschläge bleiben allerdings weit hinter Bidens Forderung zurück, halb automatische Waffen und große Magazine zu verbieten. Stattdessen sieht er etwa strengere Überprüfungen von Waffenkäufern unter 21 Jahren und Finanzhilfen für die Sicherheit in Schulen und für psychische Gesundheit vor. Die NRA verurteilte den historischen Schritt des Senats noch am selben Abend: Das Gesetz könne „missbraucht werden, um rechtmäßige Waffenkäufe einzuschränken“ und „die Rechte gesetzestreuer Amerikaner zu verletzen“, schrieb die Waffenlobby auf Twitter.

„Die Ideologie der NRA kocht“

„Die Waffenrechte sind größer als die NRA“, sagt Frank Smyth, Journalist und Autor des Buches „NRA. Die nicht autorisierte Geschichte“. Smyth schreibt seit einem Vierteljahrhundert über die Organisation, kennt jeden Namen, jeden Skandal, jede Verstrickung. Geht es nach Smyth, ist die Frage nach der Macht der NRA aber gar nicht die entscheidende. Die mögliche Reform des Waffenrechts sei für die NRA zwar eine „kleine Niederlage“, jedoch in keiner Weise ein Wendepunkt, sagt Smyth. Dafür wanke die Organisation selbst. Tatsächlich sind die Mitgliederzahlen rückläufig, die Einnahmen so niedrig wie seit 15 Jahren nicht mehr. Auch bringen Klagen die Organisation finanziell in Bedrängnis. „Doch was stark ist, stärker als je zuvor, ist die Ideologie der NRA“, sagt Smyth. „Sie kocht. Sie schlägt Flammen wie ein Hexengebräu.“